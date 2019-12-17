Advertisement

Bakandan FETÖ'nün yargıya sızma çalışması hakkında açıklama		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası		 
Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak		 
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı		 
Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir yıldıza 'Anadolu', bir ötegezegene ise 'Göktürk' ismi verildi

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin 'WASP-52' kodlu yıldızına 'Anadolu', yörüngesindeki 'WASP-52-B' kodlu ötegezegene ise 'Göktürk' isminin verildiğini açıkladı.
 17 Aralık 2019 12:11
Yazdır
Bir yıldıza 'Anadolu', bir ötegezegene ise 'Göktürk' ismi verildi

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin 'WASP-52' kodlu yıldızına 'Anadolu', yörüngesindeki 'WASP-52-B' kodlu ötegezegene ise 'Göktürk' isminin verildiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Google'dan Türkiye'ye şantaj
17 Aralık 2019 06:41		 WhatsApp'a ücretli özellik! Ödeme yapmayan kullanamayacak
16 Aralık 2019 17:21
Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü
16 Aralık 2019 14:20		 Teknolojik üretime özel fon
16 Aralık 2019 09:31
'Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri'ne takviye
15 Aralık 2019 17:16		 Google, Türkiye'yi çekilmekle tehdit etti
15 Aralık 2019 13:46
Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı
15 Aralık 2019 11:13		 Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu 2026-2027'de yapacak
13 Aralık 2019 18:22
Uzayın keşfi için yapılan Ar-Ge harcamaları 5 katına çıktı
12 Aralık 2019 13:40		 NASA Türk çiftin uzay aracını seçti
12 Aralık 2019 09:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - PKK'nın kadın yapılanması operasyonu: 11 gözaltı13:06 - 'İstanbul'da günlük yolcu sayısı 31 milyon 700 bin'13:02 - 'Mülteciler konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'12:58 - Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına etkin pişmanlık indirimi12:50 - MEB'den 'Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'12:48 - Tartıştığı PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit eden kişi yakalandı12:47 - FETÖ'nün 'adliye yapılanması' operasyonu devam ediyor: 9 gözaltı12:38 - Sosyal konutlar için ilk gün 17 bin 506 vatandaş başvurdu
12:37 - Addax'da %50'ye varan indirim12:34 - Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim12:32 - Şırıngalı çikolata ile gelen ölüm haberinin yayın yasağı kaldırıldı12:31 - Trendyol'da gömlek şıklığı %50'ye varan indirim12:28 - FETÖ'den tutuklanan CHP'li Başkan'ın ifadesi ortaya çıktı12:26 - Bakandan FETÖ'nün yargıya sızma çalışması hakkında açıklama12:20 - Türkiye, yardımlar için Suriye'ye beşinci sınır kapısı açılmasını istiyor12:16 - 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına hakaret eden sanığa ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı
Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ajda pekkan mobilya reklamı 3
dedemin insanları 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
arıza 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
maskov87 4
üçüzler 1
bebeklerin reklam izlemesi 2
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 2
okullu olmak 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam