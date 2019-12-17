Advertisement

Bakandan FETÖ'nün yargıya sızma çalışması hakkında açıklama		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası		 
Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak		 
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı		 
Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, yardımlar için Suriye'ye beşinci sınır kapısı açılmasını istiyor

Türkiye, Suriye'ye insani yardımlarının girişi için Tel Abyad'ın da BM Güvenlik Konseyi kararına eklenmesini teklif ederken, ABD bu konuda Türkiye'ye destek veriyor - Rusya, Er-Remse ve El-Yarubiyye sınır kapılarının "işlevsel olmadığı" gerekçesiyle 6 ay boyunca kapatılmasını öneriyor
 17 Aralık 2019 12:20
Yazdır
Türkiye, yardımlar için Suriye'ye beşinci sınır kapısı açılmasını istiyor

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan kararı bu yıl sonunda yenilemesi gerekiyor. Türkiye, karara beşinci sınır kapısı olarak Tel Abyad'ın eklenmesini teklif ederken, Rusya yardımların girdiği sınır kapılarını ikiye düşürmek istiyor.

Suriye'ye sınır ötesi yardımlar mevcut BMGK kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyor. İlk olarak 2014'te kabul edilen Konsey kararının yıl sonuna kadar yenilenmesi görüşülüyor.

Geçen yıl yapılan görüşmelerde karar, veto yetkisine sahip Rusya'dan itirazlar gelse de uzun süren görüşmelerin ardından Rusya ve Çin'in çekimser kalmasıyla yenilenebildi.

Bu yıl ise görüşmeler sürerken Türkiye, Suriye'ye insani yardımların girdiği sınır kapılarına beşincisinin de eklenmesini istedi. ABD de Türkiye'nin söz konusu isteğine destek verdiğini açıkladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Güvenlik Konseyinin aralık ayı dönem başkanlığını devralmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzdeki 12 ay boyunca bu yardım kararını güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Türkiye'nin beşinci bir sınır kapısı eklenmesi teklifini de destekliyoruz. Bu, artan insani ihtiyaçları karşılamak açısından çok önemli." açıklamasıyla Türkiye'nin önerisini desteklemişti.

AA muhabirinin BM'de diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya ise Suriye'ye insani yardımların girdiği sınır kapısı sayısının dörtten ikiye düşürülmesini teklif ediyor.

Suriye'ye yardımlar 2014 yılından beri Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapısından giriyor.

Rusya, BM Güvenlik Konseyine sunduğu kendi karar tasarısında Er-Remse ve El-Yarubiyye sınır kapılarının ''işlevsel olmadığı'' gerekçesiyle 6 ay boyunca kapatılmasını öneriyor.

BM ise kararın yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, söz konusu kararla ilgili daha önce sınır ötesi insani yardımların alternatifi olmadığı ve Suriye'de 4 milyon kişinin bu yardımlara muhtaç olduğu açıklamasını yapmıştı.

Rusya'nın endişelerine de cevap veren Lowcock, Suriye'ye sınır ötesi yardımların, en fazla incelenen ve 4 ayrı noktada aranan yardım konvoyları olduğuna dikkati çekmiş ve yardımların 15 farklı ülkeden denetçilerin bulunduğu BM Denetleme Mekanizması tarafından tek tek açılarak kontrol edildiğini söylemişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mülteciler konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'
17 Aralık 2019 13:02		 Savaş ve yoksulluktan kaçan mazlumların umudu Türkiye oldu
17 Aralık 2019 11:25
AK Parti'den CHP'li Özkoç'un 'Tank Palet Fabrikası' ile ilgili iddiasına yanıt
17 Aralık 2019 11:09		 MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız
17 Aralık 2019 09:44
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
17 Aralık 2019 09:36		 Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
17 Aralık 2019 08:20
Türkiye'de 79 parti var, 13 partinin üyesi bile yok
17 Aralık 2019 08:00		 Bakan Kasapoğlu'ndan 'kartvizit' cevabı
17 Aralık 2019 07:30
İncirlik ve Kürecik'in lafı bile Pentagon'u korkuttu
17 Aralık 2019 06:10		 Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak
17 Aralık 2019 04:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - PKK'nın kadın yapılanması operasyonu: 11 gözaltı13:06 - 'İstanbul'da günlük yolcu sayısı 31 milyon 700 bin'13:02 - 'Mülteciler konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'12:58 - Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası12:57 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına etkin pişmanlık indirimi12:50 - MEB'den 'Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'12:48 - Tartıştığı PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit eden kişi yakalandı12:47 - FETÖ'nün 'adliye yapılanması' operasyonu devam ediyor: 9 gözaltı12:38 - Sosyal konutlar için ilk gün 17 bin 506 vatandaş başvurdu
12:37 - Addax'da %50'ye varan indirim12:34 - Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim12:32 - Şırıngalı çikolata ile gelen ölüm haberinin yayın yasağı kaldırıldı12:31 - Trendyol'da gömlek şıklığı %50'ye varan indirim12:28 - FETÖ'den tutuklanan CHP'li Başkan'ın ifadesi ortaya çıktı12:26 - Bakandan FETÖ'nün yargıya sızma çalışması hakkında açıklama12:20 - Türkiye, yardımlar için Suriye'ye beşinci sınır kapısı açılmasını istiyor12:16 - 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına hakaret eden sanığa ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
MAK: Bir partiye oy verenlerin yüzde 25'i kararsız
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı
Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Savcıların, idari görevlerinden kaynaklanan verdiği zararlarda, kim sorumludur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı telefon 2
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
kıdem tazminatı caiz değildir 3
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
max kruse 1
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 2
ferdi kadıoğlu 1
üçüzler 1
dedemin insanları 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam