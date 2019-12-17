Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şırıngalı çikolata ile gelen ölüm haberinin yayın yasağı kaldırıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı.
|17 Aralık 2019 12:32
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tartıştığı PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit eden kişi yakalandı
17 Aralık 2019 12:48
|Lüks araç takla attı; 2 ölü 1 yaralı
17 Aralık 2019 11:55
|Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17 Aralık 2019 11:39
|Dolandırmak istedikleri kişi savcı çıkınca tuzakları deşifre oldu
17 Aralık 2019 11:26
|Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
17 Aralık 2019 11:05
|Banka şubesine giren silahlı soyguncu ikna edilerek gözaltına alındı
17 Aralık 2019 10:53
|Sürüleri karışan Afganistan uyruklu çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü
17 Aralık 2019 10:49
|Faizlerin düşmesiyle ipotekli satışlar yüzde 724 artış gösterdi
17 Aralık 2019 10:22
|Sigorta şirketlerini dolandırmak için 'damat' aramışlar
17 Aralık 2019 10:17
|Avustralya 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü
17 Aralık 2019 09:58