Tartıştığı PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit eden kişi yakalandı
|17 Aralık 2019 12:48
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Samsun'un İlkadım ilçesinde kargoyu kontrol etmek isteyen PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki PTT Şubesi'ne giden M.Ş. (44), 5 koli çiçek bulunan kargosunu göndermek için görevli Y.Ö. ile görüştü.
M.Ş, teslim ettiği kolilerinin içini kontrol etmek isteyen Y.Ö. ile tartışmaya başladı.
Bu sırada yanında bulunan oyuncak tabancayı çıkaran M.Ş'nin Y.Ö'yü tehdit etmesi üzerine polis çağrıldı.
Şubeye giden Gazi Polis Merkezi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. M.Ş'nin aracının torpidosuna bırakılan oyuncak tabancaya da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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