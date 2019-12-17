FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına etkin pişmanlık indirimi
|17 Aralık 2019 12:55
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan eski komiser yardımcısına etkin pişmanlığı kabul edilerek 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Remzi E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.
2011'de Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını aldığını itiraf eden Remzi E, pişman olduğunu belirterek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Remzi E'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdi, etkin pişmanlık kapsamında cezayı 2 yıl 6 aya indirdi.
Sanığa, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 2 bin 100 lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasını geriye bırakan heyet, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise sanığın beraatine hükmetti.
- Örgütün "doktorlardan sorumlu ablasına" hapis cezası
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka duruşmada ise tutuklu sanık Ayşe Alakuş ve avukatı hazır bulundu.
Alakuş, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve Melikgazi ilçesinde örgütün "doktorlardan sorumlu ablası" olduğu iddialarını reddetti.
Firari olarak arandığından polisler evine geldiğinde haberdar olduğunu öne süren Alakuş, tahliye ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Alakuş'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, sanığın yaşı küçük 3 çocuğunun bulunmasını, istinaf ve Yargıtay süreçlerini göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.
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