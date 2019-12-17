'Mülteciler konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'
|17 Aralık 2019 13:02
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupalı ülkeler, mültecileri insan olarak değil birer güvenlik tehdidi olarak görüyor. Türk halkı ise bunun tam tersine milyonlarca Suriyeliye, Iraklıya, Afganistanlıya ve başka ülkelerden gelen insanlara kalplerini açıyor. Başkaları sorumluluklarını yerine getirmese de biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince Cenevre'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlığını yaptığı 1. Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin açıklamada bulundu.
Türkiye'nin, bu alandaki en büyük sorunlardan birine çözüm bulma konusunda uluslararası girişimlere öncülük ettiğini vurgulayan Altun, "Küresel mülteci krizinin tüm insanlık için kritik bir sorun olduğu unutulmamalıdır. Türkiye, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve Suriye ile Irak'ta yerlerinden edilmiş yüz binlerce kişiye yardım ediyor. Yalnızca bölgemizde değil bütün dünyada zor durumdaki kimselere yardım eli uzatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Küresel insani krizin, geniş kapsamlı uluslararası bir girişimi gerektirdiğini belirten Altun, şunları kaydetti:
"Biz bu konularda hem yardım ediyoruz hem de öncülük yapıyoruz. Ne yazık ki bazı Avrupalı ülkeler mültecileri insan olarak değil birer güvenlik tehdidi olarak görüyor. Türk halkı ise bunun tam tersine milyonlarca Suriyeliye, Iraklıya, Afganistanlıya ve başka ülkelerden gelen insanlara kalplerini açıyor. Başkaları sorumluluklarını yerine getirmese de biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak son 8 yılda kaynaklarımızın bir bölümünü bu amaç doğrultusunda kullandık. Bu konuda uluslararası desteğin ise yetersiz kalması utanç verici bir durumdur. Uluslararası toplum bir araya gelip dünyadaki bütün mültecilere destek verme konusunda Türkiye'nin izinden gitmelidir."
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