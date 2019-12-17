Advertisement

Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
37'si kamu personeli 42 kişiye gümrük operasyonu		 
Sözlü sınav yapan İmamoğlu: 420 personeli liyakata göre alacağız		 
MHP lideri Bahçeli'den yeni parti açıklaması		 
Gökyüzünde yemek deneyimi Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 111.813,30 puana yükseldi
 17 Aralık 2019 13:11
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 111.813,30 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 687,79 puan artarak 111.813,30 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 1,58 ile spor oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası küresel risk iştahının arttığını belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin üzerinde yeni hedeflerin 112.500 ve 113.400 seviyeleri olacağını,110.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
17 Aralık 2019 12:57		 Gün ortasında dolar yükselişte
17 Aralık 2019 12:02
Gram altın 278 lira seviyelerinde
17 Aralık 2019 10:35		 Borsa güne yükselişle başladı
17 Aralık 2019 10:12
Doların hafif yükselişi devam ediyor
17 Aralık 2019 09:35		 Faiz indirimi altına olan talebi artırdı
16 Aralık 2019 18:57
Borsa günü yükselişle tamamladı
16 Aralık 2019 18:26		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
16 Aralık 2019 17:18
Dövizde gün sonu fiyatları
16 Aralık 2019 17:11		 Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
16 Aralık 2019 13:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:49 - Samsung'dan, Google'nin Türkiye kararıyla ilgili iddia15:43 - Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi15:42 - Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!15:36 - 200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi15:33 - Bursa'da FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı15:29 - 15 Mayıs'taki yetkili sendikayla yapılmayan sözleşmeye mahkemeden 'dur' kararı15:26 - Temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket15:16 - 'Çocukların yüzündeki gülümsemeye daha çok ihtiyacımız var'15:16 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!15:12 - Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar
15:09 - Liseliler bor madeninden çamaşır makinesi jeli üretti15:06 - Batman'da terör operasyonlarında 9 kişi yakalandı15:00 - 37'si kamu personeli 42 kişiye gümrük operasyonu14:47 - FETÖ'den tutuklanan Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi14:44 - Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi14:39 - Meteorolojiden 7 il için sis uyarısı14:38 - Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu14:37 - Sözcü Gazetesi, televizyon kanalı satın aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Sayıştay denetimlerinde en fazla sorun tespit edilen 10 konu
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ajda pekkan mobilya reklamı 3
naim süleymanoğlu 2
ferdi kadıoğlu 1
Abbiiee 2
max kruse 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
amatem 1
dedemin insanları 1
arıza 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam