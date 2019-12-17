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Bakanlıktan, İzmir Belediyelerine: İvedilikle yıkın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, kaçak yapılar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yıkımların bir an önce yapılması için yazı gönderdi. Bakanlık yıkımların ivedilikle gerçekleştirilmesini isterken, Çeşme'de yer alan 800 Yapı Kayıt Belgesine sahip bina için denetçilerini sahaya gönderdi
 17 Aralık 2019 13:39
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Bakanlıktan, İzmir Belediyelerine: İvedilikle yıkın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, kaçak yapılar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yıkımların bir an önce yapılması için yazı gönderdi. Bakanlık yıkımların ivedilikle gerçekleştirilmesini isterken, Çeşme'de yer alan 800 Yapı Kayıt Belgesine sahip bina için denetçilerini sahaya gönderdi.

İzmir'de, İmar Barışı kapsamında 400 bine yakın vatandaş Yapı Kayıt Belgesi aldı. İzmir'in ilçeleri arasında Bornova yüzde 15,5 oran ile en çok Yapı Kayıt Belgesi alan ilçe olurken, Bornova'yı, yüzde 10,8 oranı ile Buca, yüzde 7,8 oranı ile Karabağlar takip etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'da başlattığı kaçak yapılar ile mücadele de yönünü İzmir'e çevirdi. Bakanlığın İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, bine yakın Yapı Kayıt Belgesini, mevzuatına uygun olmaması sebebi ile iptal etti. Yapı Kayıt Belgelerinin iptal edilmesinin ağırlıklı sebebinin ise yapıların 31 Aralık 2017 tarihi sonrası yapılmış olması olduğu belirtildi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yıkımların bir an önce yapılması için yazı gönderdi. Bakanlık yıkımların ivedilikle gerçekleştirilmesini istediği yazısında, aksi takdirde valilik ve bakanlık tarafından yapılacağını belirtti.

Denetçiler Çeşme'de sahaya indi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, Çeşme'yi sıkı takibe aldı. Bakanlık Çeşme'de verilen 20 bin 448 yapı kayıt belgesin incelemeye aldı. 800 Yapı Kayıt Belgesi iptali için bakanlık denetçileri sahaya indi. Çeşme'de bakanlığın yerinde yapacağı tespitler ile 800 Yapı Kayıt Belgesini iptal edeceği ve yıkımların başlayacağı belirtildi. Çeşme'de sonra ise bakanlık yönünü Urla'ya çevireceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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