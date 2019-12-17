Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
|17 Aralık 2019 13:44
|Yazdır
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde KHK ile meslekten ihraç edilen 2 komiser ve 13 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 kişiyi gözaltına almak için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
17 Aralık 2019 15:43
|Bursa'da FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
17 Aralık 2019 15:33
|Batman'da terör operasyonlarında 9 kişi yakalandı
17 Aralık 2019 15:06
|FETÖ'den tutuklanan Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi
17 Aralık 2019 14:47
|İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü El Kaide operasyonu
17 Aralık 2019 14:09
|PKK'nın kadın yapılanması operasyonu: 11 gözaltı
17 Aralık 2019 13:10
|Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası
17 Aralık 2019 12:58
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına etkin pişmanlık indirimi
17 Aralık 2019 12:55
|FETÖ'nün 'adliye yapılanması' operasyonu devam ediyor: 9 gözaltı
17 Aralık 2019 12:47
|FETÖ'den tutuklanan CHP'li Başkan'ın ifadesi ortaya çıktı
17 Aralık 2019 12:28