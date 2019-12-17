'Google ve Rekabet Kurumu anlaşma yolu bulacaktır'

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, "Google'nin bu kararı, Türkiye'deki gelişmelerin önünde de bir sıkıntı olabilir. Tahmin ediyorum Google ve Rekabet Kurumu anlaşacak çünkü belki birkaç ay sonra bu anlaşmanın sağlanması yönünde STK'ların da talepleri olacak. Bir anlaşma yolu bulacaklardır." dedi.

İstanbul'da basın mensupları ile bir araya gelen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, derneğin geçmiş dönem çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi vererek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Google'nin, Rekabet Kurumu ile yaşadığı anlaşmazlık hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktepe, şunları söyledi:

"Google'nin bu kararı, Türkiye'deki gelişmelerin önünde de bir sıkıntı olabilir. Bunun için anlaşmak zorundalar diye düşünüyorum. Yerli ve milli olmayı bazen yanlış yorumluyoruz. Bütün yabancı şirketlerin önünün kapatılması olarak algılamamalıyız bu durumu. Biz yerli ve milli derken Türkiye'nin içine kapanmasını kast etmiyoruz, yerliliği bu şirketleri belli ölçüde de koruyarak yapmakta yarar var. Tahmin ediyorum Google ve Rekabet Kurumu anlaşacak çünkü belki birkaç ay sonra bu anlaşmanın sağlanması yönünde STK'ların da talepleri olacak. Bir anlaşma yolu bulacaklardır."

- "Yazılım sektörünün özenle desteklenmesi gerekiyor"

Tüm belediyelere e-belediyeyle ilgili tüm yazılımların tek merkezden sağlanması konusuna da değinen Aktepe, "Bu durum belki kulağa hoş geliyor ama yazılım sektörünün gelişmesi önünde bu durum sorun yaratabilir. Bu yazılımı götürüp belediyeye vermek konunun tamamını halletmiyor çünkü. Bunun işletmesi önemli, firmaların bunu sahiplenip işletmesi gerek. Bir de bu durum sitem içindeki şirketlerin kapanmasına yol açabilir. Yazılım sektörünün özenle desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bilişim ekosisteminin etkin ve doğru yaratılmasının önemine dikkati çeken Aktepe, ancak bu sayede Türkiye'nin teknoloji alanında koyduğu hedeflere ulaşabileceğini dile getirdi.

Aktepe, "Türkiye'nin yerli ve milli yazılım alanında oldukça yüksek potansiyeli var, bu potansiyeli yıllardır gösterdi. Finansal ve gümrük alanında yapılan yazılımlarımız şu an dünya ölçeğinde. Bunların uluslararası ölçekte ticarileşmesini başarmamız gerek." dedi.

Türkiye'nin arkasından gelen birçok ülkenin yazılım alanında doğru politikalarla Türkiye'nin önüne geçtiğini anlatan Aktepe, doğru hamlelerle bu iyileşmenin sağlanması gerektiğini söyledi.

- "İnsan kaynağında bu dönem elitist davranmamız gerek"

Türkiye'deki nitelikli eğitim almış insan kaynağı ile ilgili yapılan tahminleri paylaşan Aktepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de ilkokul dahil iyi eğitim almış yüzde 3,5'lik bir kesim var, bunun yüzde 70'i göç ediyor, beyin göçü ile yurt dışına gidiyor. Geri kalanı ile biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu rakamlara rağmen durumumuz iyi. Burada topyekun eğitim sistemi iyileşmeli mantığı üzerine konuşursak 15 yıl sonrayı konuşmamız gerek ama o kadar vakit yok, bizim yapılacakları bugün yapmamız gerek. Dolayısıyla bu dönemde bizim elitist davranmamız gerek. İyi eğitim almış, belli aşamaya gelmiş insanlar üzerine yatırım yapmalıyız, teşvik ve destekleri buna göre vermeliyiz. Tersine beyin göç konusunda hükümetin yaptığı önemli çalışmalar var, bu konu çok önemli. Yurt dışına giden gençler bilinenin aksine çok mutsuz Türkiye'de fırsat olduğunda buraya dönme düşüncesindeler. Onların mutlu olacağı ortam olduğunda geri dönüşler olacaktır. Devlet bu konuda hakikaten iyi çalışmalar yürütüyor. "

- "Türkiye'nin dijital dönüşümü için elimizi taşın altına koyduk"

Aktepe, TBD bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

"Tıp alanında tetkik yapıp teşhis koymadan tedaviye başlamak ne kadar yanlışsa, dijital dönüşüm kapsamında da durum analizi yapmadan, mevcut sorunlar açıkça saptanmadan, ülke olarak fırsat ve tehditlerimizi belirlenmeden, risk analizi yapılmadan faaliyetlere başlamak o kadar yanlıştır." diyen Aktepe, TBD olarak her zaman olduğu gibi taşın altına ellerini koyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün sağlıklı bir yapıda ve sürdürülebilir kılmak amacıyla TBD'nin kurumsal yapısında dönüşüm gerçekleştirilerek TBD İcra Kurulu altında "Odak Eksen"leri oluşturduklarını aktaran Aktepe, önümüzdeki dönemin öncelikli konularının yapay zeka ve siber güvenlik olacağını, bu alanlarda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

- "Teknoloji alanında kadın yer alması konusunda Avrupa'dan daha iyi durumdayız"

Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi'nde CEPIS üyesi olduklarını anımsatan Aktepe, şu bilgileri verdi:

"Son 3 yıldır burada çok aktifiz. Oradaki çalışma gruplarına gönderdiğimiz arkadaşlar orada, onları yönlendirebilecek derecede aktif oldular. 'Türkleri sevmiyorlar.' gibi haberlere gülüyoruz. Gittiğiniz yerde etkiliyseniz, işinizi iyi yapıyorsanız herkes size saygı duyuyor. Şu an biz o saygıyı görüyoruz. doğru işler yapıldığı, doğru projeler geliştirildiği ve nitelikli insan kaynağı ile gidildiğinde Avrupa'da Türkiye'ye büyük saygı duyuyorlar ve Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyorlar. Problemler elbete var ama doğru yapılan işe saygı görüyoruz. En son kadın konusunda yaptığımız çalışmalarla bronz madalya aldık.Teknoloji alanında kadın yer alması konusunda Avrupa'dan daha iyi durumdayız. Övünülecek ya da yeterli bir şey değil beşki ama kadına şiddet konusunda bile Avrupa'dan daha iyi durumdayız." değerlendirmesinde buundu."

Aktepe, sektörün 2019 yılını biraz durağan geçirdiğine dikkati çekerek, "2019 yılında sektör olarak ekside değiliz ama durağan bir yıldı. 2020 yılı daha umutlu olacağımız bir yıl olacak. 5G'nin de 2020 yılı sonuna doğru hayata geçeceğini düşünürsek, bu da sektöre bir gelişme sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- "Geleceğin dünyasını bilgi tabanlı bir ekonomi inşa eden yani gelişmiş dijital ekonomiye sahip ülkeler kuracak"

Aktepe, TBD'nin "Dijital Türkiye Endeksi Masası" tarafından, Türkiye'nin dijital kalkınma hamlelerine ivme kazandırılabilmesi amacıyla Türkiye'ye özgü ve bu alanda yurt dışındaki çalışmalarla uyumlu bir bir proje başlatıldığını bildirerek, Türkiye'nin "Yapay Zeka Strateji Belgesi"nin de TBD tarafından hazırlandığı bilgisini verdi.

Yaptıkları çalışmalarla KOBİ'lerin dijital dönüşüme hız verilmesine önemli katkı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini belirten Aktepe, "Biz, yenilikçi ve yıkıcı teknolojilerin özgün olarak, milli kabiliyetlerle geliştirilmesini bir beka sorunu olarak görüyoruz. Çünkü geleceğin dünyasını bilgi tabanlı bir ekonomi inşa eden yani gelişmiş dijital ekonomiye sahip ülkeler kuracaktır." ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşümün getirileri kadar dezavantajlarından da bahseden Aktepe, akıllanan nesneler ve yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte siber güvenliğin kapsam ve öneminin boyut değiştirmeye, bireyleri ciddi şekilde tehdit etmeye başladığını dile getirdi.

Aktepe, bu alanda TBD tarafından yürüttükleri çalışmalara ve sundukları katkılara dikkati çekerek, Türkiye'de bireylerin, nesnelerin interneti aracılığıyla gelebilecek siber saldırılardan korunması ve siber dirençliliğinin arttırılması amacıyla yapacakları çalışma ile hem bireyler üzerinde hem de kanun yapıcılar nezdinde farkındalık yaratılması hedefinde olduklarını aktardı.