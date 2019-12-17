Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı
|17 Aralık 2019 14:11
|Yazdır
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.
Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.
- Önceki toplantılarda ne olmuştu?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti.
Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda da Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsung, Türkiye'de yeni telefonlarını satmayacak iddiası
17 Aralık 2019 15:49
|Temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17 Aralık 2019 15:26
|Meteorolojiden 7 il için sis uyarısı
17 Aralık 2019 14:39
|80 milyon liralık ikramiyenin çekiliş saati açıklandı
17 Aralık 2019 13:47
|TMO'dan fındık, kuru üzüm ve kuru incir alımı uyarısı
17 Aralık 2019 13:36
|Yavuz Bahadıroğlu: Kala kala Aleyna Tilki'ye mi kaldınız?
17 Aralık 2019 09:13
|Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
17 Aralık 2019 08:11
|Yağmur suları boşa akmayacak
17 Aralık 2019 07:46
|Ana kız üniversiteye hazırlanıyorlar
16 Aralık 2019 23:14
|İnternetten ek iş araştırdı! 100 bin TL kazanıyor
16 Aralık 2019 21:32