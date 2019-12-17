İflas kararı çıktı, BETA'nın 50 mağazası kapandı

Beta Ayakkabı'nın davasında önemli bir karar çıktı. Mahkeme, Beta'nın bir şirketi için iflas kararı verdi. Diğer şirket için ise konkordato süresini kaldırdı. Buna göre; Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Beta İç ve Dış Pazarlama A.Ş için iflas kararı verdi. BETA Ayakkabı San. A.Ş için ise konkordato süresi kaldırıldı.

SADECE ÜRETİM YAPILIYOR

Sözcü'nün haberine göre, 50 ayakkabı mağazasının kapandığını ancak BETA Ayakkabı'nın ayakkabı imalatına devam ettiğini söyleyen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık yaptığı açıklamada, "50 mağazamız vardı. Şu an mahkeme iflas verdiği için maalesef kapandı. Ancak BETA Ayakkabı'da üretim devam ediyor. İmalat devam ediyor. Kendim tekrar faaliyet gösteriyorum. Mağazalarda bir satış yok ama üretim yapıyorum. İnternetten satış var. " ifadelerini kullandı.

BETA Ayakkabı'da borcunun çok fazla olmadığını ve şirketin bu sıkışıklıktan kurtarılabileceğini belirten İkiışık," BETA Ayakkabı San. A.Ş'de borcum çok yüksek değil. Mesela alacaklı olan dericilerle konuşuyorum hepsi şirketin devamlılığı için alacaklarından belli bir süre için fedakarlık yapıyorlar hatta bazıları borçlarını siliyorlar. " dedi.

İHRACATA YÖNELİK TEMASLAR VAR

Bu süreçten çıkacağını söyleyen BETA Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, alacaklılardan ise anlayış beklediğini ifade ediyor ve ihracata yönelik temaslarda bulunduklarını söylüyor.