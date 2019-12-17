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1'i komutan 4 asker uyuşturucu sevkiyatından tutuklandı

Diyarbakır Lice İlçesi'nde arama noktasında durdurulan bir mahkum aracında İlçe Jandarma Karakol Komutanı ile 3 asker uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalandı. İçinde mahkumun da olduğu araca esrar koyan askerler, narkotik köpeklerinin havlamasıyla fark edildi.
 17 Aralık 2019 14:17
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1'i komutan 4 asker uyuşturucu sevkiyatından tutuklandı

Aralarında İlçe Jandarma Karakol Komutanı ile 3 asker de var. Gözaltına alınan askerlerden birinin suçunu itiraf etmesiyle gerçekler ortaya çıktı.

Narkotik köpeklerin havlamasıyla yapılan aramada araçta 8 kilogram esrar bulundu. Biri komutan üçü uzman dört asker tutuklandı.

Mahkum aracına sevkiyat

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre olay şöyle gelişti.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişi Lice Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıktı. Mahkeme şahsın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan kişinin Diyarbakır'a sevki için İlçe Jandarma Karakol komutanı H.K ile uzman çavuşlar O.T, F.Ö ve K.T görevlendirildi. Uzun süredir ilçede görev yapan rütbeli askerler, mahkumun bulunduğu askeri araca 8 kilogram esrar koydu.

Narkotik köpekleri havladı, komutanlar yakalandı

İçinde Lice Merkez Jandarma Komutanı ile 3 uzman çavuşun bulunduğu araç Mermer Karakolu önünde durduruldu. Arama noktasındaki sohbet sırasında narkotik köpekleri havlamaya başladı.

Narkotik köpeklerinin tepki vermesiyle görevli askerler harekete geçerek kapının açılmasını istedi. Araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda 8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

4 asker tutuklandı

Araç içinde bulunan Lice Merkez Jandarma Karakol komutanı H.K ile 3 uzman çavuş gözaltına alındı.

4 asker, Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır'a gönderildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren karakol komutanı ve 3 uzman çavuş, 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandı. Askerler Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Askerler Diyarbakır'a, muhtarlar batıya taşıyor

Tutuklanan askerlerden birinin suçunu itiraf etmesiyle soruşturma başka bir boyut kazandı. Askerlerin iki muhtar ve bazı köylülerle işbirliği yaptığı, esrar maddesinin iki köy muhtarı tarafından temin edildiği ve askerlere verildiği belirtildi.

Askerlerin tutuklanmasıyla dosyada adı geçen iki muhtar ile bazı kişiler kayıpları karıştı. Jandarma ve polis ekipleri, ismi geçen muhtar ve sivil kişilerin bulunması için çalışma başlatırken, askerlerin ilçede görevli iki muhtarla uzun süreden beri işbirliği içerisinde oldukları belirtildi.

Askerlerin, Lice'den aldıkları esrar maddesini Diyarbakır'a getirmekle görevli oldukları, batı illerine ise muhtarların sevk ettiği ifade edildi.

Bu arada görev yerleri Lice olan askerlerin sık sık Diyarbakır'a gelerek pavyona gittikleri, uzman çavuşlardan birinin kısa süre içinde lüks bir Mercedes araç aldığı öğrenildi.

İstihbarat birimlerinin de dikkatini çeken bu durum nedeniyle şahsıların takip edildiği de ileri sürüldü.

Kaynak: Independent Türkçe
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