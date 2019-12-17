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Ağır ceza reisinin koruması polis memuru intihar etti

Samsun'da bunalıma giren ağır ceza mahkemesi reisinin koruması olduğu öğrenilen polis memuru kendini vurarak intihar etti
 17 Aralık 2019 14:19
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Ağır ceza reisinin koruması polis memuru intihar etti

Samsun'da bunalıma giren ağır ceza mahkemesi reisinin koruması olduğu öğrenilen polis memuru kendini vurarak intihar etti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde Durağan yolu üzerinde boş arazide sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi reisinin koruması olarak görev yapan polis memuru Eyüp Erdoğan (34), girdiği bunalım sonucu kendini beylik tabancasıyla vurdu. Eyüp Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Sabah kaldığı lojmandan bisikleti ile ayrılan Eyüp Erdoğan işe girmeyince meslektaşları tarafından arama çalışması başlatıldı. Kent güvenlik sistemi kamerası kayıtları da incelenerek gittiği güzergah tespit edilen Erdoğan için meslektaşları Durağan yoluna yakın arazide ve yol kenarında arama yaptı. Eyüp Erdoğan yapılan aramada boş arazide şakağından kendini vurarak intihar etmiş halde bulundu.

8 yıllık polis memuru olan ve Karaman nüfusuna kayıtlı Eyüp Erdoğan'ın 4 yıldır Vezirköprü ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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