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Canan Karatay'a Edirne'den tepki...Afiyet olsun

İnek sütü hakkında olumsuz açıklamalarda bulunduğu öne sürülen Prof. Dr. Canan Karatay'a "şovmenlik yapmanın bir anlamı yok, Canan hanım süt içmeden mi bu yaşa geldi" diyerek tepki gösteren Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, açıklamasının ardından süt içerek "Canan hanıma da afiyet olsun" dedi
 17 Aralık 2019 14:24
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Canan Karatay'a Edirne'den tepki...Afiyet olsun

İnek sütü hakkında olumsuz açıklamalarda bulunduğu öne sürülen Prof. Dr. Canan Karatay'a "şovmenlik yapmanın bir anlamı yok, Canan hanım süt içmeden mi bu yaşa geldi" diyerek tepki gösteren Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, açıklamasının ardından süt içerek "Canan hanıma da afiyet olsun" dedi.

"Canan Karatay'ın süt ve süt ürünleri hakkında yapmış olduğu açıklamaları kabul etmek mümkün değil" diyen Başkan Suiçmez, "Süt ürünlerinin faydaları dünyada bu işin uzmanları tarafından bilimsel olarak kanıtlanmıştır" açıklamasında bulundu.

"Canan hocamızın bunun aksini söylemesini ben yadırgadım ve yakıştıramadım" diyerek Karatay'a sitemde bulunan Suiçmez, "İsminin başında doktor yazanlar böyle açıklamalarla kime algı yapmak istiyorlar. Bu işin arkasında birileri varsa çok daha feci durum. Kanallarda çıkıp toplumda özellikle gelişme çağındaki gençlerimize bu hayvansal süt ürünlerinden beslenme yerine farklı şeylere kanalize etmek için yapılmış bir algı ise bu çok yazık, üzerinde düşünülmesi gereken bir durum" dedi.

"Şovmenlik yapmanın bir anlamı yok"

"Reyting çıkarmak için şovmenlik yapmanın bir anlamı yok" diyen Suiçmez, şunları kaydetti:

"Bu tür insanlara yakışmaz. Hep bu tip açıklamalar bizim üreticilerimize zarar veriyor, hem de tüketicimize de bir anlamda zarar veriyor. Süt ve süt ürünleri kadar insan sağlığı için faydalı şeylerden insanları uzaklaştırıp, farklı birtakım beslenme modellerine yönlendiriyor insanları. Bu da toplumu etkiliyor."

"Canan hanım hiç süt içmedi mi?"

Suiçmez, "Canan hanım dünyaya geldiğinde süt içmedi mi yoğurt yemedi mi, peynir tüketmedi mi ben bunu çok merak ediyorum. Süt içmeden mi geldi bu yaşa. Böyle bir şey olması mümkün değil. Ne için bu konuşmaları yapar anlamakta mümkün değil. Ben bu sütü kendimi bildiğimden beri içiyorum, benim babam süt ve süt ürünlerini tüketerek torununun torunu gördü. Ben bir bardak süt içiyorum Canan hanıma da afiyet olsun" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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