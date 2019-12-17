Sözlü sınav yapan İmamoğlu: 420 personeli liyakata göre alacağız
|17 Aralık 2019 14:36
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen haftalarda duyurduğu 420 sözleşmeli personel alımına yoğun başvuru oldu. Saraçhane'deki başkanlık binası önünde yüzlerce kişinin iş başvurusu için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Bu görüntülerin asıl nedeni, personel alımında KPSS şartı aranmamasıdır. Mezuniyet notuyla ve bizzat başvuru şartı arandığı için, insanlar Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a geldi.
İmamoğlu: Kazanamayan adaylar üzülmesin'
Belediye Kanunu'nun 49. maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genç kardeşim bilsin ki, bu süreçte yüzde 100 liyakat esas alınacak, asla torpil ve kayırmacılık olmayacak" dedi.
İmamoğlu, süreci bizzat takip ettiğini belirterek "Kazanamayan adaylar da üzülmesin, yeni istihdam alanlarını kısa sürede oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
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