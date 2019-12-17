Sözcü Gazetesi, televizyon kanalı satın aldı
|17 Aralık 2019 14:37
|Yazdır
İnternet ve sosyal medya hesaplarından yayın yapan Sözcü işi büyütüyor. Yerel bir televizyonla el sıkıştığı iddia edilen Sözcü'nün, 2020'de yayına geçeceği belirtiliyor. Altyapı yatırımları için de broadcasting şirketiyle görüşen gazetenin, RTÜK lisansına takılmamak için kanal ismini de değiştirmeyeceği öne sürülüyor.
Haberglobal''de yer alan habere göre Sözcü, yerel bir kanalı satın almak için anlaştı. Sözcü'nün yayın yapacağı kanalın ismi de planlanan ilk yayın tarihi de belli oldu.
Sözcü'nün, Sivas'ın yerel kanallarından biri olan SRT'yi satın almak üzere geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı söyleniyor. Altyapı yatırımları için de broadcasting şirketleri ile görüşmelerini sürdüren grubun, hedefi ise 2020 de yayına geçmek. Grubun yeni frekans alma konusunda sıkıntıları aşmak için var olan bir TV frekansını satın aldığı RTÜK lisansına takılmamak için kanalın isminin yine SRT (Sözcü Radyo ve Televizyon) bırakılması ve isimle yayına çıkmayı planlandığı belirtiliyor.
Doğan Grubu'na ait Gözcü gazetesinin Nisan 2007'de kapanmasının ardından isim haklarının Estetik Yayın A.Ş. tarafından satın alınmasıyla 27 Haziran 2007 İstanbul'da kurulan Sözcü bir süredir Web ve Youtube üzerinden yayın yapıyordu.
SRT KİMİN?
Sivas Radyo Televizyon'un kısaltması olan SRT TV'nin yönetim kurulu başkanlığını halihazırda Ahmet Hasdemir yapıyor.
SRT TV 24 Mart 1993'ten bu yana Sivas'ta yerel bir TV kanalı olarak yayın hayatını sürdürüyor. 2010'dan bu yana uydudan yayın yapan SRT, aynı zamanda Sivas'ın ilk yerel televizyonu ünvanını da taşıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!
17 Aralık 2019 15:42
|Sözlü sınav yapan İmamoğlu: 420 personeli liyakata göre alacağız
17 Aralık 2019 14:36
|MHP lideri Bahçeli'den yeni parti açıklaması
17 Aralık 2019 14:29
|Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek
17 Aralık 2019 14:06
|Erdoğan'dan Suriye'de petrolü beraber çıkaralım çağrısı
17 Aralık 2019 13:33
|CHP İzmir İl Başkanı'ndan 'Burak Oğuz' açıklaması
17 Aralık 2019 13:23
|'Mülteciler konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz'
17 Aralık 2019 13:02
|Türkiye, yardımlar için Suriye'ye beşinci sınır kapısı açılmasını istiyor
17 Aralık 2019 12:20
|Savaş ve yoksulluktan kaçan mazlumların umudu Türkiye oldu
17 Aralık 2019 11:25
|AK Parti'den CHP'li Özkoç'un 'Tank Palet Fabrikası' ile ilgili iddiasına yanıt
17 Aralık 2019 11:09