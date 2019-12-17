Sözcü Gazetesi, televizyon kanalı satın aldı

İnternet ve sosyal medya hesaplarından yayın yapan Sözcü işi büyütüyor. Yerel bir televizyonla el sıkıştığı iddia edilen Sözcü'nün, 2020'de yayına geçeceği belirtiliyor. Altyapı yatırımları için de broadcasting şirketiyle görüşen gazetenin, RTÜK lisansına takılmamak için kanal ismini de değiştirmeyeceği öne sürülüyor.

Haberglobal''de yer alan habere göre Sözcü, yerel bir kanalı satın almak için anlaştı. Sözcü'nün yayın yapacağı kanalın ismi de planlanan ilk yayın tarihi de belli oldu.

Sözcü'nün, Sivas'ın yerel kanallarından biri olan SRT'yi satın almak üzere geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı söyleniyor. Altyapı yatırımları için de broadcasting şirketleri ile görüşmelerini sürdüren grubun, hedefi ise 2020 de yayına geçmek. Grubun yeni frekans alma konusunda sıkıntıları aşmak için var olan bir TV frekansını satın aldığı RTÜK lisansına takılmamak için kanalın isminin yine SRT (Sözcü Radyo ve Televizyon) bırakılması ve isimle yayına çıkmayı planlandığı belirtiliyor.

Doğan Grubu'na ait Gözcü gazetesinin Nisan 2007'de kapanmasının ardından isim haklarının Estetik Yayın A.Ş. tarafından satın alınmasıyla 27 Haziran 2007 İstanbul'da kurulan Sözcü bir süredir Web ve Youtube üzerinden yayın yapıyordu.

SRT KİMİN?

Sivas Radyo Televizyon'un kısaltması olan SRT TV'nin yönetim kurulu başkanlığını halihazırda Ahmet Hasdemir yapıyor.

SRT TV 24 Mart 1993'ten bu yana Sivas'ta yerel bir TV kanalı olarak yayın hayatını sürdürüyor. 2010'dan bu yana uydudan yayın yapan SRT, aynı zamanda Sivas'ın ilk yerel televizyonu ünvanını da taşıyor.