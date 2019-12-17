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2020 \ Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması

Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Anayasa Mahkemesinin güvenlik soruşturmalarını iptal eden kararı sonrası hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
 17 Aralık 2019 14:38
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Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendine eklenen 8 numaralı alt bentte yer alan ve memuriyete girişte "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasını" öngören kanun hükmünü 29 Kasım 2019 günü iptal etmişti.

Daha sonraki günlerde, farklı il Emniyet Müdürlüklerinden kamu kurumlarına "sözlü" olarak yapılan bildirimlerde; İçişleri Bakanlığı tarafından ortadaki hukuki boşluğu gidermek amacıyla güvenlik soruşturmaları ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı dikkate alınarak kanun çalışmalarına süratle başlandığı ve çok hızlı bir şekilde kapsamlı bir yasa teklifinin TBMM'ye sunulacağını 11 Aralık 2019 tarihli haberimizde gündeme getirmiştik.

Bu haberimiz üzerine, 16 Aralık 2019 günü AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan 16 maddelik torba yasada güvenlik soruşturmaları ile ilgili biri geçici biri de yeni yeni düzenlemeleri içeren iki maddelik teklif yer aldı.

İŞTE KANUN TEKLİFİ
Memurlar.Net - Özel

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