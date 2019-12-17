Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
|17 Aralık 2019 14:38
|Yazdır
Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendine eklenen 8 numaralı alt bentte yer alan ve memuriyete girişte "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasını" öngören kanun hükmünü 29 Kasım 2019 günü iptal etmişti.
Daha sonraki günlerde, farklı il Emniyet Müdürlüklerinden kamu kurumlarına "sözlü" olarak yapılan bildirimlerde; İçişleri Bakanlığı tarafından ortadaki hukuki boşluğu gidermek amacıyla güvenlik soruşturmaları ile ilgili Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı dikkate alınarak kanun çalışmalarına süratle başlandığı ve çok hızlı bir şekilde kapsamlı bir yasa teklifinin TBMM'ye sunulacağını 11 Aralık 2019 tarihli haberimizde gündeme getirmiştik.
Bu haberimiz üzerine, 16 Aralık 2019 günü AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan 16 maddelik torba yasada güvenlik soruşturmaları ile ilgili biri geçici biri de yeni yeni düzenlemeleri içeren iki maddelik teklif yer aldı.
İŞTE KANUN TEKLİFİ
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AYM'nin güvenlik soruşturması kararı KİT'leri kapsıyor mu?
09 Aralık 2019 10:08
|Güvenlik soruşturmasındaki mevzuat boşluğu kim dolduracak?
05 Aralık 2019 00:04
|Anayasa Mahkemesi, 'Güvenlik soruşturmasını hiç bir şekilde yapamazsın mı?' dedi?
02 Aralık 2019 17:05
|Güvenlik soruşturmalarına dair iptal kararı mevzuat.gov.tr'ye işlendi
02 Aralık 2019 11:40
|AYM kararı sonrasında, yeni yasal düzenleme nasıl yapılmalı?
02 Aralık 2019 11:00
|Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
30 Kasım 2019 00:01
|Güvenlik soruşturmasında idari işlemler ve idari davaların akıbeti ne olacak?
29 Kasım 2019 18:00
|Güvenlik soruşturmalarında şimdi ne olacak?
29 Kasım 2019 15:16
|Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
29 Kasım 2019 03:02