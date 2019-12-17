Advertisement

Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
37'si kamu personeli 42 kişiye gümrük operasyonu		 
Sözlü sınav yapan İmamoğlu: 420 personeli liyakata göre alacağız		 
MHP lideri Bahçeli'den yeni parti açıklaması		 
Gökyüzünde yemek deneyimi Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi

Türkiye, ekimde Avrupa Birliği (AB) ile ticarette 603,6 milyon avro fazla verdi
 17 Aralık 2019 14:44
Yazdır
Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi

Türkiye, ekimde Avrupa Birliği (AB) ile ticarette 603,6 milyon avro fazla verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ekim ayında toplam ihracatı 190,1 milyar avro, ithalatı 187,8 milyar avroya ulaştı. AB, ekim ayında yaklaşık 2,2 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nin ise ekim ayında toplam ihracatı 217,9 milyar avro, ithalatı 189,9 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 28 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, ekim ayında AB'ye 7 milyar 459,8 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 856,2 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, ekimde 603,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 10 ayında AB'ye yaklaşık 67,1 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 60,3 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 6,8 milyar avro geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İflas kararı çıktı, BETA'nın 50 mağazası kapandı
17 Aralık 2019 14:16		 Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam
17 Aralık 2019 13:53
Asgari ücrette rakamlar bugün masada
17 Aralık 2019 08:16		 Simitçi'nin adı Emlakbank davasına da karışmıştı.
16 Aralık 2019 15:44
Doğa Koleji satıldı mı son durum ne?
16 Aralık 2019 14:29		 Topraksız tarımla fide üretti, siparişlere yetişemiyor
15 Aralık 2019 22:20
Dijital işportacı kabusu
15 Aralık 2019 09:00		 Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri de Varlık Fonun'na devrediliyor
14 Aralık 2019 09:31
Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alıyor
13 Aralık 2019 17:39		 OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak
13 Aralık 2019 15:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi15:42 - Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!15:36 - 200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi15:33 - Bursa'da FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı15:29 - 15 Mayıs'taki yetkili sendikayla yapılmayan sözleşmeye mahkemeden 'dur' kararı15:26 - Temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket15:16 - 'Çocukların yüzündeki gülümsemeye daha çok ihtiyacımız var'15:16 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!15:12 - Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar15:09 - Liseliler bor madeninden çamaşır makinesi jeli üretti
15:06 - Batman'da terör operasyonlarında 9 kişi yakalandı15:00 - 37'si kamu personeli 42 kişiye gümrük operasyonu14:47 - FETÖ'den tutuklanan Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi14:44 - Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi14:39 - Meteorolojiden 7 il için sis uyarısı14:38 - Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu14:37 - Sözcü Gazetesi, televizyon kanalı satın aldı14:36 - Sözlü sınav yapan İmamoğlu: 420 personeli liyakata göre alacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Sayıştay denetimlerinde en fazla sorun tespit edilen 10 konu
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 2
arıza 1
naim süleymanoğlu 2
akıllı telefon 2
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
kıdem tazminatı caiz değildir 2
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
ajda pekkan mobilya reklamı 3
ersun yanal 1
king 3
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam