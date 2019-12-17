Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi

Türkiye, ekimde Avrupa Birliği (AB) ile ticarette 603,6 milyon avro fazla verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ekim ayında toplam ihracatı 190,1 milyar avro, ithalatı 187,8 milyar avroya ulaştı. AB, ekim ayında yaklaşık 2,2 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nin ise ekim ayında toplam ihracatı 217,9 milyar avro, ithalatı 189,9 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 28 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, ekim ayında AB'ye 7 milyar 459,8 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 856,2 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, ekimde 603,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 10 ayında AB'ye yaklaşık 67,1 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 60,3 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 6,8 milyar avro geçti.