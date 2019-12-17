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37'si kamu personeli 42 kişiye gümrük operasyonu
Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 37'sinin kamu personeli olduğu öğrenildi
|17 Aralık 2019 15:00
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde, 2018 yılında gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 37'si kamu personeli olduğu öğrenilen 42 şüpheliyi gözaltına aldı.
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