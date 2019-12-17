Batman'da terör operasyonlarında 9 kişi yakalandı
Batman'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı
|17 Aralık 2019 15:06
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Batman'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanma faaliyetleri ile askeri personellerden sorumlu örgüt üyelerinin tespit ve deşifre edilmesiyle ilgili 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman merkez ve Sason ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı yakalandı.
Ayrıca, gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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