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Liseliler bor madeninden çamaşır makinesi jeli üretti

Adıyaman'da bir meslek lisesinin kimya teknolojisi bölümü öğrencileri, bor katkı maddeli 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli imal etti
 17 Aralık 2019 15:09
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Liseliler bor madeninden çamaşır makinesi jeli üretti

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okulda kurdukları tesiste bor katkı maddeli 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli üretimi yapmaya başladı.

Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini okulda kurdukları tesiste gerçekleştiren öğrenciler, aldıkları eğitimi pratiğe dökerek hem okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de döner sermayeye katkı sağlıyor.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya bölümü öğrencilerinin laboratuvar ortamında geliştirdikleri formüllerden çeşitli üretimler yaptıklarını söyledi.


Liseliler bor madeninden çamaşır makinesi jeli üretti

Küçük, okulda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, bor madeninden 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli üretimine başladıklarını anlatarak, "Bor madeni katkılı 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli ilk üretimini yaptık ve numunesini kentte bulunan bir kamu kuruluşuna gönderdik, çok beğenildi. İlk etapta 4 ton sipariş aldık. 2023 eğitim vizyonumuz kapsamında okulumuzun hedefi 5 milyon lira ciro ve buna adım adım ilerliyoruz." dedi.

Öğrencilerin teorik derslerin dışında laboratuvarda keyifli zaman geçirdiğini belirten Mehmet Küçük, yaptıkları ürünleri gören talebelerin çok mutlu olduğunu kaydetti.

- "Öğrencilerimiz cep harçlıklarını kazanıyor"

Kimya öğretmeni Meral Küçüker ise Türkiye'de okul olarak bir ilki gerçekleştirerek bor madeni katkılı 7 enzimli sıvı çamaşır makinesi jeli üretimine başlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Beğenilen bir ürün ürettiklerini dile getiren Küçüker, "Bor madeninden numune olarak ürettiğimiz sıvı çamaşır makinesi jelinin geri dönüşleri çok olumlu oldu ve ilk etapta 4 ton sipariş aldık. Bor madenini sadece sıvı çamaşır makinesi jeli üretiminde kullanmıyoruz. Üretimini yaptığımız aynı zamanda yüzey temizleyicisi de var ve çok beğeniliyor. Öğrencilerimiz meslek hayatlarında hem tecrübe sahibi olurken hem de döner sermaye kapsamında kendi cep harçlıklarını kazanarak, ihtiyaçlarını karşılıyor." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Cemal Nislibi Çavuş ise üreterek bir şeylere katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu anlattı.

Çavuş, "Burada çalışarak hem tecrübe kazanıyorum hem de kendi cep harçlığımı kazanıyorum. Aynı zamanda ise evimizin erzak ihtiyaçlarını kazanıyorum. Hayalim ise kimya mühendisi olmak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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