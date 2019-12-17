Advertisement

Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
37'si kamu personeli 42 kişiye gümrük operasyonu		 
Sözlü sınav yapan İmamoğlu: 420 personeli liyakata göre alacağız		 
MHP lideri Bahçeli'den yeni parti açıklaması		 
Gökyüzünde yemek deneyimi Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar

Şanlıurfa Barosunda görevli 15 avukat tarafından oluşturulan Avukatlar Korosu, mesai saatlerinin dışında Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca konserler veriyor
 17 Aralık 2019 15:12
Yazdır
Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar

Şanlıurfa'da 15 avukatın bir araya gelerek oluşturduğu "avukatlar korosu", Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca konser veriyor.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel koordinasyonunda, avukat Celal Abbas Ürer yönetiminde yaklaşık 1 yıl önce kurulan koro, adaletin sağlanmasında önemli rol üstlenen avukatları mesai saatleri dışında sahneye taşıyor.

Koroda; bağlamada Dengtaf Özbadem, klarnette Muhammet Keser, davulda Mustafa Vefa, klavyede Ümit Bayram, kavalda Ömer Çetinbaş yer alırken, aralarında Hakan Doğancıoğlu ile Zerrin Doğan'ın da bulunduğu 9 kişi ise vokalistlik yapıyor.


Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun çalışmalarını anlattı.

- "Gayet güzel gidiyor"

Bazı avukatların koro aracılığıyla birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirten Öncel, müziğe ilgi duyan her meslektaşının koroda görev alma imkanı bulunduğunu dile getirdi.

Avukatların müziğe de asıl meslekleri kadar önem verdiklerini ifade eden Öncel, "Amacımız gün boyu süren duruşma stresini, müvekkil ile avukat arasındaki ilişkilerde yaşanan sıkıntıları gidermektir. Müzikte yarı amatör olan meslektaşlarımız arasında keyif alabildikleri sosyal bir ortam oluşturduk. Şu ana kadar 4 konser verdik. Umarım bu güzel topluluk uzun süre sahnelerde kalmayı başarır." dedi.

- "Geniş repertuvarımız var"

Koroda vokalist olarak görev alan avukat Zerrin Doğan da stres atmak için bir arada olduklarını söyledi.

Avukat olarak çok meşakkatli bir görev yaptıklarını anlatan Doğan, koro aracılığıyla adeta rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

Davalardan zaman zaman negatif etkilendiklerini de aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Genellikle müvekkillerimiz, sorunları olan insanlar. Gelip bize dertlerini anlatıyorlar. Biz sürekli onların dertlerine deva olmaya çalışıyoruz ancak bir yerde de negatif etkileniyoruz. Bizim de onlara daha iyi yardımcı olabilmek, kendi mesleğimizi daha iyi yapabilmek için nefes almaya ihtiyacımız var. Müzik de bizim için bir nefes, bir kaçış. Şarkı söyleyince kendimizi biraz daha özgür hissediyoruz, o yüzden çok mutluyuz. Arkadaşlarla güzel bir ortam oluşturduk. Bizim meslekte rekabet çok fazla var. Mesleki dayanışma açısından pek şanslı grup değiliz ama bu tarz çalışmalar aramızdaki mesleki dayanışmayı da artırıyor. Türkiye mozaiğini yansıtan şarkılar söylüyoruz. Her dil, her ırk ve görüşü bir araya getirebilen oldukça geniş bir repertuvarımız var. Elimizden geldiğince yapıyoruz, profesyonel değiliz amatörüz ama çok heyecanlıyız şevkle çalışıyoruz."

- "4 dilde konser veriyoruz"

Avukat Dengtaf Özbadem ise Siverek Adliyesinde görev yaptığını ancak konser ve provalar için bağlamasıyla Şanlıurfa'ya gelerek çalışmalara katıldığını belirtti.

Meşhur sanatçıların çıktığı Şanlıurfa'da, insanların müziğe yatkın olduğunun herkes tarafından bilindiğini aktaran Özbadem, "Müzikle uğraşan avukatlar olarak bir müzik topluluğu kurmak istedik. Çeşitli etkinlikler aracılığıyla meslektaşlarımızla beraber oluyoruz. Avukatlar Günü, Adli Yıl Açılışı, İnsan Hakları Günü gibi etkinliklerde sahne alıyoruz. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca olmak üzere 4 dilde konserler veriyoruz. Ortadoğu'da ve coğrafyamızda konuşulan bütün dillerde müzik yapmaya çalışıyoruz. Aramızda çok yetenekli arkadaşlarımız var. Birden çok enstrüman çalan kadın ve erkek arkadaşlarımız bulunuyor. İleriye taşımayı hedeflediğimiz koromuza yetenekli diğer meslektaşlarımızın da zamanla katılacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Özbadem, türküden popa, caza kadar eski yeni çok sayıda parçayı seslendirdiklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar
17 Aralık 2019 11:08		 Tedavi gören ilçe müftüsü hayatını kaybetti
16 Aralık 2019 17:13
İtfaiye eri, yangın bilincini aşılamak için kitap yazdı
15 Aralık 2019 17:06		 CHP Milletvekili paylaştı... Bize böyle valiler lazım
11 Aralık 2019 17:59
Kadın mülki idare amirlerinden 'kadına şiddet' açıklaması
11 Aralık 2019 15:00		 Atık malzemelerden bisiklet yapan imam çocukları sevindiriyor
10 Aralık 2019 18:45
Çukurca polisi evlere konuk oluyor
10 Aralık 2019 14:22		 Tekvandocu polis memurunun sporcu çocukları
10 Aralık 2019 11:22
Şenay Hemşire, yaşlıları fotoğraflarıyla mutlu ediyor
08 Aralık 2019 22:33		 Kaymakam, köydeki öğrencinin hayalini gerçekleştirdi
06 Aralık 2019 18:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi15:42 - Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!15:36 - 200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi15:33 - Bursa'da FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı15:29 - 15 Mayıs'taki yetkili sendikayla yapılmayan sözleşmeye mahkemeden 'dur' kararı15:26 - Temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket15:16 - 'Çocukların yüzündeki gülümsemeye daha çok ihtiyacımız var'15:16 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!15:12 - Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar15:09 - Liseliler bor madeninden çamaşır makinesi jeli üretti
15:06 - Batman'da terör operasyonlarında 9 kişi yakalandı15:00 - 37'si kamu personeli 42 kişiye gümrük operasyonu14:47 - FETÖ'den tutuklanan Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi14:44 - Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi14:39 - Meteorolojiden 7 il için sis uyarısı14:38 - Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu14:37 - Sözcü Gazetesi, televizyon kanalı satın aldı14:36 - Sözlü sınav yapan İmamoğlu: 420 personeli liyakata göre alacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Sayıştay denetimlerinde en fazla sorun tespit edilen 10 konu
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 2
dedemin insanları 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
okullu olmak 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
altın 1
dokunarak konuşmak 1
naim süleymanoğlu 2
akıllı telefon 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam