İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!
|17 Aralık 2019 15:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta 420 kişilik personel alımı için ilana çıktı. İlana başvurular, 2 günü hafta sonuna denk getirildiği için 3 işgünüyle sınırlı tutuldu. (Başvurular bugün sona eriyor.)
Bizzat başvuru istendiği için Türkiye'nin 81 ilinden adaylar, İstanbul'a evrak vermek için geldi. Belediye binasının olduğu Saraçhane'de yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Bizzat başvurunun amacı sınırlı sayıda adayın başvurmasını sağlamaktır. KPSS'siz alım ise en torpilli adayların alınması için uygulanan bir yöntemdir. İBB'nin yayımladığı ilan, bu yönüyle, diğer torpilli ilanlardan ayrılmamaktadır.
Diğer taraftan başvuran adayları elemek için uygulanacak sözlü sınavda, torpili önlemek için tedbir alınmamıştır.
Memurlar.net, 20 yıldır sözlü sınavları, kişiye özel düzenlemeleri eleştirmektedir. Bu ilanın, Ak Parti döneminde sözlüyle alınan diğer torpilli personel alımlarından da hiçbir bir farkı bulunmamaktadır. Sesli ve görüntülü kaydın olmadığı, sendika ve odaların gözlemci olarak yer almadığı 2 dakikadan ibaret sözlü sınavlar sadece torpile hizmet etmektedir. Bugün Ak Partili adaylar alınır yarın CHP'li adaylar... Değişen bir şey olmaz, olan kimsesi olmayan yurdum vatandaşına olur.
Ancak, torpile zemin hazırlayan tüm unsurlar olmasına rağmen, Ekrem İmamoğlu'nun hala "Liyakatli personel alacağız" demesi, insan aklıyla alay etmektir.
İmamoğlu güzel bir şey yapmaya ve öncü olmaya çalışıyorsa, torpile zemin hazırlayacak uygulamalardan uzak durması gerekmektedir.
Milyonu aşkın insan, kamuya girmek için KPSS'ye girmişken, KPSS'siz personel almak ve sonra da "Genç kardeşim bilsin ki, bu süreçte yüzde 100 liyakat esas alınacak, asla torpil ve kayırmacılık olmayacak' demek, inanılır gibi değildir.
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