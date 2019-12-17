Advertisement

Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
37'si kamu personeli 42 kişiye gümrük operasyonu		 
Sözlü sınav yapan İmamoğlu: 420 personeli liyakata göre alacağız		 
MHP lideri Bahçeli'den yeni parti açıklaması		 
Gökyüzünde yemek deneyimi Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, KPSS şartı aramayarak, binlerce insanı Saraçhane'de yüzlerce metrelik kuyruğa soktu. Sözlü sınavda sesli ve görüntülü kayıt almayarak torpilin önünü açtı sonra da kalkıp "Liyakatli personel alacağım" dedi.
 17 Aralık 2019 15:16
Yazdır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta 420 kişilik personel alımı için ilana çıktı. İlana başvurular, 2 günü hafta sonuna denk getirildiği için 3 işgünüyle sınırlı tutuldu. (Başvurular bugün sona eriyor.)

Bizzat başvuru istendiği için Türkiye'nin 81 ilinden adaylar, İstanbul'a evrak vermek için geldi. Belediye binasının olduğu Saraçhane'de yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Bizzat başvurunun amacı sınırlı sayıda adayın başvurmasını sağlamaktır. KPSS'siz alım ise en torpilli adayların alınması için uygulanan bir yöntemdir. İBB'nin yayımladığı ilan, bu yönüyle, diğer torpilli ilanlardan ayrılmamaktadır.

Diğer taraftan başvuran adayları elemek için uygulanacak sözlü sınavda, torpili önlemek için tedbir alınmamıştır.

Memurlar.net, 20 yıldır sözlü sınavları, kişiye özel düzenlemeleri eleştirmektedir. Bu ilanın, Ak Parti döneminde sözlüyle alınan diğer torpilli personel alımlarından da hiçbir bir farkı bulunmamaktadır. Sesli ve görüntülü kaydın olmadığı, sendika ve odaların gözlemci olarak yer almadığı 2 dakikadan ibaret sözlü sınavlar sadece torpile hizmet etmektedir. Bugün Ak Partili adaylar alınır yarın CHP'li adaylar... Değişen bir şey olmaz, olan kimsesi olmayan yurdum vatandaşına olur.

Ancak, torpile zemin hazırlayan tüm unsurlar olmasına rağmen, Ekrem İmamoğlu'nun hala "Liyakatli personel alacağız" demesi, insan aklıyla alay etmektir.

İmamoğlu güzel bir şey yapmaya ve öncü olmaya çalışıyorsa, torpile zemin hazırlayacak uygulamalardan uzak durması gerekmektedir.

Milyonu aşkın insan, kamuya girmek için KPSS'ye girmişken, KPSS'siz personel almak ve sonra da "Genç kardeşim bilsin ki, bu süreçte yüzde 100 liyakat esas alınacak, asla torpil ve kayırmacılık olmayacak' demek, inanılır gibi değildir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak
17 Aralık 2019 11:31		 KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
16 Aralık 2019 23:59
MEB, 830 Suriyeli öğretmen haberini yalanladı
16 Aralık 2019 19:07		 İBB, bizzat başvuru isteyince, yüzlerce metrelik kuyruk oluştu
16 Aralık 2019 15:37
'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'
15 Aralık 2019 21:00		 Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı
14 Aralık 2019 12:49
Sağlık teknisyenlerine kadro ayrılmamasına tepki!
14 Aralık 2019 12:40		 2828 sayılı kanun kapsamında 1561 kişi atanacak
13 Aralık 2019 17:36
İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
13 Aralık 2019 01:14		 Üniversite, gündeme getirilen ilanlarından birini iptal edebildi!
12 Aralık 2019 14:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi15:42 - Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!15:36 - 200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi15:33 - Bursa'da FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı15:29 - HDP'li belediyenin sözleşmesine mahkemeden 'dur' kararı15:26 - Temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket15:16 - 'Çocukların yüzündeki gülümsemeye daha çok ihtiyacımız var'15:16 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!15:12 - Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar15:09 - Liseliler bor madeninden çamaşır makinesi jeli üretti
15:06 - Batman'da terör operasyonlarında 9 kişi yakalandı15:00 - 37'si kamu personeli 42 kişiye gümrük operasyonu14:47 - FETÖ'den tutuklanan Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi14:44 - Türkiye, ekimde AB ile ticarette fazla verdi14:39 - Meteorolojiden 7 il için sis uyarısı14:38 - Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu14:37 - Sözcü Gazetesi, televizyon kanalı satın aldı14:36 - Sözlü sınav yapan İmamoğlu: 420 personeli liyakata göre alacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı
5'i aktif görevde 10'u doktor toplam 18 kişiye FETÖ gözaltısı
Sayıştay denetimlerinde en fazla sorun tespit edilen 10 konu
Bakan Selçuk'a Yılın Devlet Adamı ödülü verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
max kruse 1
ajda pekkan mobilya reklamı 3
18.12.2019 panathinaikos vs fenerbahce maci 2
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
ersun yanal 1
bebeklerin reklam izlemesi 2
king 3
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
dokunarak konuşmak 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam