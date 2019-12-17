Temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
|17 Aralık 2019 15:26
|Yazdır
Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç, beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğrafı, sosyal medyadan paylaştı.
Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, binlerce beğeni aldı.
Üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını ifade eden Sevinç, "Bu hareketi eğlenme amaçlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaşım da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti" dedi.
Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduklarına dikkat çeken Sevinç, "Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyorlar. İhtiyaçlarını bizlere söyleyemiyorlar. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyor ve su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı. Onlar bizim can dostlarımız" diye konuştu.
Bölge esnafı da Hidayet Sevinç'in tam bir hayvansever olduğunu ifade ederek, her gün kedilerle ilgilendiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden 7 il için sis uyarısı
17 Aralık 2019 14:39
|Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı
17 Aralık 2019 14:11
|80 milyon liralık ikramiyenin çekiliş saati açıklandı
17 Aralık 2019 13:47
|TMO'dan fındık, kuru üzüm ve kuru incir alımı uyarısı
17 Aralık 2019 13:36
|Yavuz Bahadıroğlu: Kala kala Aleyna Tilki'ye mi kaldınız?
17 Aralık 2019 09:13
|Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
17 Aralık 2019 08:11
|Yağmur suları boşa akmayacak
17 Aralık 2019 07:46
|Ana kız üniversiteye hazırlanıyorlar
16 Aralık 2019 23:14
|İnternetten ek iş araştırdı! 100 bin TL kazanıyor
16 Aralık 2019 21:32
|Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor
16 Aralık 2019 21:12