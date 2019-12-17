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15 Mayıs'taki yetkili sendikayla yapılmayan sözleşmeye mahkemeden 'dur' kararı

Siirt Belediyesi ile TÜM BEL-SEN arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için BEM-BİR-SEN'in başvurusu üzerine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi
 17 Aralık 2019 15:29
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15 Mayıs'taki yetkili sendikayla yapılmayan sözleşmeye mahkemeden 'dur' kararı

HDP'li Siirt Belediyesinin yetkili olmayan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzaladığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HDP'li Siirt Belediyesi, TÜM BEL-SEN ile 15 Ağustos-31 Aralık 2019 yürürlük tarihli Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzaladı.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN), sözleşmenin hukuka aykırı olduğu ve yetkili olmayan sendikayla imzalandığı iddiasıyla yürütmenin durdurulması ve iptaliyle ilgili dava açtı.

Siirt İdare Mahkemesinin, kararında Sosyal Denge Sözleşmesinin 4688 sayılı kanunun 30'uncu maddesinde öngörülen usule uygun olarak 15 Mayıs 2019 tarihinde yapılan belirlemeye göre en çok üyeye sahip sendikayla imzalanacağı ve bu yetkinin aynı madde kapsamında bir sonraki sendika üye sayılarının belirleneceği tarihe kadar geçerli olduğu, davacı sendikanın da 15 Mayıs 2019 tarihinde yapılan belirlemeye göre en çok üyeye sahip sendika olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Yetkili olmayan sendikayla imzalanan dava konusunun 15 Ağustos- 31 Aralık 2019 yürürlük tarihli Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı ifade edilen kararda, davalı Siirt Belediyesinin savunma dilekçesine de yer verilerek, şöyle denildi:

"Davalı belediye 25 Mayıs'ta sendika üye sayılarının belirlenmesi sonrasında davacı sendika BEM-BİR-SEN'den TÜM BEL-SEN'e üye geçişinin olduğunu, sözleşmenin imzalandığı tarihte en çok üyesi bulunan sendikayla imzaların atıldığını savundu. Davacı sendika üyesi olan 43 kişinin 22, 24, 25, 26 ve 28 Temmuz'da üyelikten çekilme talebiyle davalı idareye başvuruda bulunduğu, 4688 sayılı kanunun 'üyeliğin sona ermesi' başlıklı 16. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca sendika üyeliğinden çekilmenin 30 gün sonra yeni üye olunan sendikanın üye sayısının belirlenmesinde lehine sonuç doğuracağı ve sözleşmenin imzalandığı tarih olan 15 Ağustos'ta sendika üyeliğinden çekilmelerin geçerli kabul edilmeyeceğinden, sözleşmenin imzalandığı tarihte de davacı sendika üye sayısının, TÜM BEL-SEN'in üye sayısından fazla olduğu, dolayısıyla sözleşmenin imzalandığı tarihte de söz konusu sendikanın yetkili olmadığı açıktır."

Öte yandan, dava konusu Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin yürürlük tarihinin 15 Ağustos-31 Aralık 2019 olduğu gözetildiğinde, dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı sendika bakımından telafisi güç veya imkansız zararlara yol açacağı da aktarılan kararda, açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Kararda, kararın tebliğini takiben 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğu da belirtildi.
Anadolu Ajansı
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