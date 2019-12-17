Bursa'da FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye yapılanması"na yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı
|17 Aralık 2019 15:33
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Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye yapılanması"na yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün "adliye yapılanması"nda yer alan şüphelilerin yakalanması için merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde operasyon düzenledi.
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu adliye çalışanı 10 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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