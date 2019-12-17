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Eminönü'ndeki balıkçılar için yeni karar

Eminönü'ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin 3 nolu tarihi balıkçıya verilen ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Mahkemenin bu kararının ardından balıkçıların tahliyesi için işlemlere geçileceği öğrenildi
 17 Aralık 2019 15:59
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Eminönü'ndeki balıkçılar için yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB'nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB'ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.

Balıkçılar idari mahkemeye başvurdu

Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB'nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.
3 nolu balıkçı teknesi sulh hukuk mahkemesine yeni dava açtı

İdare mahkemesinde açılan davanın reddinden sonra 3 nolu balıkçının avukatları kira sözleşmesinin devamına ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yeni bir dava açmış ve tahliyenin durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı almıştı. 3 nolu balıkçı teknesinin açtığı yeni davaya ve ihtiyati tedbir kararına İBB avukatları itiraz etmişti.

Mahkeme ara celse açtı

Mahkeme, İBB'nin ihtiyati tedbir kararına itirazına ilişkin ara celse açtı. Karara ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim, İBB vekili Gülşen Akın'ın ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin itiraz dilekçesi sunduğunu belirtti.
Açılan ara celsede 3 nolu balıkçı teknesinin avukatı Berfin Gündüz, ihtiyati tedbir kararının devamına ilişkin taleplerini dile getirdi.

"Tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyoruz"

Söz alan davalı İBB vekili Gülşen Akın ise, "Sunduğumuz bilgi ve belgeler neticesinde idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyadi tedbir kararı verilemez. Öncelikle teminatsız tedbir kararının kaldırılmasına, yerinde görülmezse Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 395. maddesi uyarınca teminatla ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Tedbir kararı kaldırıldı

Kararını açıklayan hakim, davalı vekilinin itirazının kabulüne karar vererek, ihtiyadi tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verdi.

Mahkemenin bu kararının ardından, İBB'nin avukatlarının Fatih Kaymakamlığı'na yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararının olmadığını bildireceği ve böylelikle 1 ile 3 nolu balıkçı tekneleri tahliye edilme işlemlerine geçilebileceği öğrenildi.

Öte yandan 2 nolu balıkçının başlattığı dava süreci sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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