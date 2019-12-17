Eminönü'ndeki balıkçılar için yeni karar
|17 Aralık 2019 15:59
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB'nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB'ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.
Balıkçılar idari mahkemeye başvurdu
Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana
kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB'nin davaya
gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış
ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.
3 nolu balıkçı teknesi sulh hukuk mahkemesine yeni dava açtı
İdare mahkemesinde açılan davanın reddinden sonra 3 nolu balıkçının avukatları kira sözleşmesinin devamına ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yeni bir dava açmış ve tahliyenin durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı almıştı. 3 nolu balıkçı teknesinin açtığı yeni davaya ve ihtiyati tedbir kararına İBB avukatları itiraz etmişti.
Mahkeme ara celse açtı
Mahkeme, İBB'nin ihtiyati tedbir kararına itirazına ilişkin ara celse açtı.
Karara ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların
avukatları katıldı. Hakim, İBB vekili Gülşen Akın'ın ihtiyati tedbir kararının
kaldırılmasına ilişkin itiraz dilekçesi sunduğunu belirtti.
Açılan ara celsede 3 nolu balıkçı teknesinin avukatı Berfin Gündüz, ihtiyati tedbir kararının devamına ilişkin taleplerini dile getirdi.
"Tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyoruz"
Söz alan davalı İBB vekili Gülşen Akın ise, "Sunduğumuz bilgi ve belgeler neticesinde idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyadi tedbir kararı verilemez. Öncelikle teminatsız tedbir kararının kaldırılmasına, yerinde görülmezse Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 395. maddesi uyarınca teminatla ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Tedbir kararı kaldırıldı
Kararını açıklayan hakim, davalı vekilinin itirazının kabulüne karar vererek, ihtiyadi tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verdi.
Mahkemenin bu kararının ardından, İBB'nin avukatlarının Fatih Kaymakamlığı'na yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararının olmadığını bildireceği ve böylelikle 1 ile 3 nolu balıkçı tekneleri tahliye edilme işlemlerine geçilebileceği öğrenildi.
Öte yandan 2 nolu balıkçının başlattığı dava süreci sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yetkili olan sendikayla yapılmayan sözleşmeye 'dur' kararı
17 Aralık 2019 15:29
|Aile hekimine soruşturma yargıdan döndü
16 Aralık 2019 10:28
|İstanbul BİM: Kadroya geçen taşeron personel nakil olabilir
11 Aralık 2019 12:36
|İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
11 Aralık 2019 08:30
|Tarihi hamamı çitle çeviren belediye tazminat ödeyecek
06 Aralık 2019 15:23
|Kol saati ve yüzük nedeniyle KPSS iptaline Danıştay 'dur' dedi
04 Aralık 2019 12:25
|Mesai saatleri dışındaki toplantıya katılmama cezası yargıdan döndü
03 Aralık 2019 17:30
|Ufuk Uras güvenlik soruşturması davasını kazandı
02 Aralık 2019 10:35
|Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak
02 Aralık 2019 10:26
|Salda Gölü için açılan dava reddedildi
29 Kasım 2019 18:23