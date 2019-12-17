Yeniden Refah Partisi A takımını belirledi

17 Kasım 2019 tarihinde Ankara Kapalı Spor Salonu'nda 1. Olağan Büyük Kongre sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Başkanlık Divanı üyelerini belirledi.

'DAHA ÇOK KOŞACAĞIMIZ YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR'

Erbakan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:; "17 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz tarihi ve muhteşem 1. Olağan Büyük Kongremiz sonrasında yaptığımız geniş kapsamlı istişare ve değerlendirmelerimiz sonucunda Yeniden Refah Partimizin yeni dönemdeki MYK Üyeleri ve Genel Başkan Danışmanları belirlendi.

Görev alan kıymetli dava arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tüm teşkilatlarımıza, camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 'Yeniden Büyük Türkiye' ve 'Adil Bir Dünya' için daha da çok koşacağımız, daha da çok terleyeceğimiz yeni çalışma dönemimiz başlamıştır."

İşte Yeniden Refah Partisi Başkanlık Divanı üyeleri:

* Siyasi İşler Başkanı Av.Bayram Sakartepe

* Teşkilat Başkanı Bahattin Sungur

* Genel Sekreter Suat Pamukçu

* Eğitim Başkanı Cengiz Zor

* Tanıtma Başkanı Zafer Emanetoğlu

* Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Mehmet Ener

*STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak

* Ekonomik İşler Başkanı Dr. Fatih Öztek

* Sosyal İşler Başkanı Dr. Şeref Menteşe

* Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin

* AR-GE Başkanı Prof. Dr. Doğan Aydal

* Mahalli İdareler Başkanı Erkan İlyas Helvacı

* Genel Muhasip ve Mali İşler Başkanı Mahmud Altunsoy

* Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı Ali Yüksel

DANIŞMAN KADROSU

Fatih Erbakan'ın "danışmanlar" listesinde ise şu isimler yer aldı:

- Prof. Dr. Sacid Günbey

- Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu

- Mehmet Aras

- Yücel Mollaismailoğlu

- Ö. Faruk Ekinci

- Abdullah Özbey

- Musa Okçu

- Prof. Dr. Nurettin Lüleci

- M. Akif Ulusoy

- Ulvi Çavdaroğlu