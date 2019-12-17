'Las Tesis' gösterilerinde gözaltına alınanlar serbest
|17 Aralık 2019 16:23
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Kadına yönelik şiddete karşı Şili'de kadınların başlattığı ve tüm dünyaya yayılan protesto içerikli dans 'Las Tesis' gösterileriyle ilgili İzmir'de gözaltına alınan 25 kişi serbest bırakıldı.
Kadına yönelik şiddete karşı Şili'de kadınların başlattığı 'Las Tesis' gösterileri İzmir'e taşınmış ve kadınlar geçtiğimiz pazar günü İzmir'de bir protesto gösterisi yapmıştı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen danslı gösteri 'Las Tesis'e katılan 25 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Kadınlar, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kısmı gösteri günü bir kısmı da daha sonra adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 25 kadın, daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltı alınan bazı kadınlar hakkında; PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önceden soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
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