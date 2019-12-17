Rahmi Koç kalçasını kırdı, ameliyat oldu
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un düşerek sol kalçasını kırdığı ve ameliyat olduğu öğrenildi. Koç'un tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir" denildi
|17 Aralık 2019 16:47
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89 yaşındaki Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un 14 Aralık 2019 tarihinde düşerek sol kalçasını kırdığı ve 17 Aralık 2019 tarihinde ameliyat olduğu öğrenildi.
Koç'un tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden ameliyata ilişkin açıklama geldi.
Hastaneden yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir" denildi.
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