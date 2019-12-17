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İlber Ortaylı'dan gençlere: Mutlaka İtalyanca öğrenin

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi olacaksınız. Türkçe, Farsça ve Batı dillerini öğreneceksiniz. Mutlaka İtalyanca ve Latince bileceksiniz çünkü Fatih Sultan Mehmet İtalyanca'yı iyi biliyordu. Herkesin bir modeli vardır. Model hükümdar odur.' dedi
 17 Aralık 2019 16:59
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İlber Ortaylı'dan gençlere: Mutlaka İtalyanca öğrenin

Ortaylı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri"nde gençlerle buluştu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yakın tarihe ve Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin bilgi veren Ortaylı, gençlerden tarihlerini iyi bilmelerini istedi.

Özellikle geleceğin teminatı olarak gösterilen gençlerin yakın tarihlerine iyi hakim olmaları gerektiğini söyleyen Ortaylı, "Biz mühendislikte, tıpta, askerlikte büyük hamleler yapmışız fakat kültür hayatımızda aynı başarıyı gösteremedik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in başında yaptığı reformlar bunu anlamaya yönelikti. Maalesef bunu devam ettiremedik. Bunu düzeltmemiz lazım." diye konuştu.

"FATİH SULTAN MEHMET MODEL HÜKÜMDAR"

Burada işin gençlere düştüğünü vurgulayan Ortaylı, "Tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi olacaksınız. Türkçe, Farsça ve Batı dillerini öğreneceksiniz. Mutlaka İtalyanca ve Latince bileceksiniz çünkü Fatih Sultan Mehmet İtalyanca'yı iyi biliyordu. Herkesin bir modeli vardır. Model hükümdar odur." dedi.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer İlman, söyleşinin ardından Ortaylı'ya Muğla'ya özgü hediyeler ile 48 numaralı milli takım forması hediye etti.

Programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile öğretim üyeleri de katıldı.
Anadolu Ajansı
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