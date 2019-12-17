Dolardaki artış devam ediyor
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|17 Aralık 2019 17:07
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8510
|5,8520
|5,8790
|5,8800
|Avro
|6,5270
|6,5280
|6,5560
|6,5570
|Sterlin
|7,7790
|7,8180
|7,7100
|7,7500
|İsviçre Frangı
|5,9380
|5,9680
|5,9770
|6,0070
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8150
|5,8750
|5,8500
|5,9100
|Avro
|6,4750
|6,5450
|6,5250
|6,5950
|Sterlin
|7,7130
|7,8710
|7,6500
|7,8120
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Altında gün sonu fiyatları
17 Aralık 2019 17:35
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
17 Aralık 2019 13:11
|Çeyrek altın ne kadar?
17 Aralık 2019 12:57
|Gün ortasında dolar yükselişte
17 Aralık 2019 12:02
|Gram altın 278 lira seviyelerinde
17 Aralık 2019 10:35
|Borsa güne yükselişle başladı
17 Aralık 2019 10:12
|Doların hafif yükselişi devam ediyor
17 Aralık 2019 09:35
|Faiz indirimi altına olan talebi artırdı
16 Aralık 2019 18:57
|Borsa günü yükselişle tamamladı
16 Aralık 2019 18:26
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
16 Aralık 2019 17:18