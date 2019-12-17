Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
|17 Aralık 2019 17:11
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