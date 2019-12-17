Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor
|17 Aralık 2019 17:28
|Yazdır
Popüler Instagram hesaplarının en büyük sorunlardan birisi de, gönderilerinin altına gelen küfür ve hakaret içeren yorumlar olarak öne çıkıyor.
Gönderinin kalitesini düşüren ve içerik üreticinin keyfini kaçıran bu yorumlar artık Instagram'ın yapay zekası tarafından tespit edilip daha yayınlanmadan önce uyarılacak.
Instagram, yapay zeka destekli yorum kontrol sistemi sayesinde herhangi bir kullanıcı daha yorumunu yazdığı sırada kullandığı kelimeleri analiz edecek.
Eğer kullanıcı küfür, hakaret içerikli bir yorum yazdıysa, paylaşmadan önce karşısına 'Bu yorumu paylaşmak istediğine emin misin?' benzeri bir uyarı çıkacak.
Yorum yapmak isteyen kullanıcının karşısında üç seçenek sunulacak. Kullanıcı, 'Eminim' seçeneğine dokunarak Instagram filtresine takılan yorumunu paylaşmayı seçebilir, yorumunu Instagram topluluk kurallarına uyacak şekilde güncelleyebilir ya da yorum yazmaktan tamamen vazgeçebilir.
Eğer kullanıcı, Instagram'ın uyarısına rağmen küfür ya da hakaret içerikli yorumunu paylaşırsa Instagram, söz konusu yorumu yeniden incelemeye alacak.
Eğer yorum topluluk kurallarına aykırı bulunursa, Instagram söz konusu yoruma ya da yorum sahibi profile yaptırım uygulama hakkına sahip olacak.
Filtre uygulamasının yeni güncelleme ile birlikte gelmesi beklenirken, Türkiye'de tam olarak ne zaman devreye gireceği ise açıklanmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsung'dan 'Google' açıklaması
17 Aralık 2019 17:49
|'Google ve Rekabet Kurumu anlaşma yolu bulacaktır'
17 Aralık 2019 13:58
|Bir yıldıza 'Anadolu', bir ötegezegene ise 'Göktürk' ismi verildi
17 Aralık 2019 12:11
|Google'dan Türkiye'ye şantaj
17 Aralık 2019 06:41
|WhatsApp'a ücretli özellik! Ödeme yapmayan kullanamayacak
16 Aralık 2019 17:21
|Microsoft'tan Türkiye'nin girişimcilik altyapısına övgü
16 Aralık 2019 14:20
|Teknolojik üretime özel fon
16 Aralık 2019 09:31
|'Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri'ne takviye
15 Aralık 2019 17:16
|Google, Türkiye'yi çekilmekle tehdit etti
15 Aralık 2019 13:46
|Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı
15 Aralık 2019 11:13