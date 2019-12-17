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Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor

Instagram, 'siber zorbalık'la mücadelede yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, içeriklere sürekli olarak küfürlü, hakaret içeren, aşağılayıcı yorum atan kişilere karşı önlem olabilecek bir uygulamayı yürürlüğe koyacağını duyurdu
 17 Aralık 2019 17:28
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Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor

Popüler Instagram hesaplarının en büyük sorunlardan birisi de, gönderilerinin altına gelen küfür ve hakaret içeren yorumlar olarak öne çıkıyor.

Gönderinin kalitesini düşüren ve içerik üreticinin keyfini kaçıran bu yorumlar artık Instagram'ın yapay zekası tarafından tespit edilip daha yayınlanmadan önce uyarılacak.

Instagram, yapay zeka destekli yorum kontrol sistemi sayesinde herhangi bir kullanıcı daha yorumunu yazdığı sırada kullandığı kelimeleri analiz edecek.

Eğer kullanıcı küfür, hakaret içerikli bir yorum yazdıysa, paylaşmadan önce karşısına 'Bu yorumu paylaşmak istediğine emin misin?' benzeri bir uyarı çıkacak.

Yorum yapmak isteyen kullanıcının karşısında üç seçenek sunulacak. Kullanıcı, 'Eminim' seçeneğine dokunarak Instagram filtresine takılan yorumunu paylaşmayı seçebilir, yorumunu Instagram topluluk kurallarına uyacak şekilde güncelleyebilir ya da yorum yazmaktan tamamen vazgeçebilir.

Eğer kullanıcı, Instagram'ın uyarısına rağmen küfür ya da hakaret içerikli yorumunu paylaşırsa Instagram, söz konusu yorumu yeniden incelemeye alacak.

Eğer yorum topluluk kurallarına aykırı bulunursa, Instagram söz konusu yoruma ya da yorum sahibi profile yaptırım uygulama hakkına sahip olacak.

Filtre uygulamasının yeni güncelleme ile birlikte gelmesi beklenirken, Türkiye'de tam olarak ne zaman devreye gireceği ise açıklanmadı.
DHA
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