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Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtıp 2'si kadın 5 kişiyi iş bulma vadiyle 12 bin lira dolandıran Turgay Atmaca (29) polis tarafından yakalandı
 17 Aralık 2019 17:33
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Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtıp 2'si kadın 5 kişiyi iş bulma vadiyle 12 bin lira dolandıran Turgay Atmaca (29) polis tarafından yakalandı. Evinde üniforma ile kurusıkı tabanca bulunan Atmaca, tutuklandı.Polise başvuran 2'si kadın 5 kişi, bir üsteğmenin kendilerini iş bulma vadiyle dolandırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Şikayetçiler, "Çarşıda buluştuğumuzda üniforması ve silahı vardı. Komutan olduğuna inandığımız için arkadaş olduk ve borç para verdik. "Görevli olduğum askeriyede çevrem var, size iş ayarlarım" dedi. İş bulacağını söylediği için para verdik" dediler.

REZİDANSTA YAKALANDI

Şikayetçilerin verdiği eşkal üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcının, poliste "bilişim yoluyla hırsızlık" suçundan kaydı olan Turgay Atmaca olduğunu belirledi. Bir rezidansta yaşadığı tespit edilen Turgay Atmaca, düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise üsteğmen rütbesinin takılı olduğu üniforma ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

'SENİ ASKERİYEYE TEMİZLİKÇİ OLARAK ALIRIM'

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Atmaca'nın ifadesinde, "İnternetten tanıştığım bir kadının "Seni askeriyede kantine görevli olarak alabilirim" diyerek,1500 lirasını aldım. Yine internette tanıştığım bir başka kadından da "Seni askeriyeye temizlikçi olarak alabilirim" diyerek 1400 lira dediği öğrenildi.Turgay Atmaca, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaynak: Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

DHA
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