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Altında gün sonu fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 liradan işlem gördü
 17 Aralık 2019 17:35
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Altında gün sonu fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 279,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 279,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,00 278,20 279,00 279,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.832,00 1.853,00 1.839,00 1.860,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,50 257,50 254,50 258,50
Lira(Tam) Ziynet 1.790,00 1.810,00 1.797,00 1.817,00
Yarım Ziynet 895,00 905,00 898,00 908,00
Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 449,00 454,00
Anadolu Ajansı
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