'Terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan FETÖ şüphelisi köyde yakalandı
Isparta'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ konusunda 'Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek' suçlamasıyla 3 farklı dosyadan aranan şahıs, köyde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
|17 Aralık 2019 17:42
|Yazdır
Isparta'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ konusunda 'Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek' suçlamasıyla 3 farklı dosyadan aranan şahıs, köyde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY ile mücadele konusunda yaptığı çalışmalarda, hakkında 3 ayrı yakalama kararı bulunan A.H. (47) isimli şahsın merkeze bağlı Yakaören Köyü'nde olduğunu tespit etti.
Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen köyde, A.H. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen A.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Antalya'daki PKK operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
17 Aralık 2019 18:09
|Konya'da ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı
17 Aralık 2019 16:55
|FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na Şanlıurfa merkezli operasyon: 21 gözaltı
17 Aralık 2019 16:44
|Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
17 Aralık 2019 15:43
|Bursa'da FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
17 Aralık 2019 15:33
|Batman'da terör operasyonlarında 9 kişi yakalandı
17 Aralık 2019 15:06
|FETÖ'den tutuklanan Belediye Başkanı için tutuksuz yargılama talebi
17 Aralık 2019 14:47
|İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü El Kaide operasyonu
17 Aralık 2019 14:09
|Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
17 Aralık 2019 13:44
|PKK'nın kadın yapılanması operasyonu: 11 gözaltı
17 Aralık 2019 13:10