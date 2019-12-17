Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı
|17 Aralık 2019 18:24
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Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 10 farklı ilde aranan 17 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, M.H., K.H., S.U., S.N.G., A.A., M.İ.İ., M.K., D.B., S.E.G., Y.K., M.M.T., S.K. ve Ş.S. isimli 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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