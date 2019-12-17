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'Mahrem imam', Burak Oğuz'un üzerine kayıtlı GSM hattını kullanmış

FETÖ üyeliğinden tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un Adalet Bakanlığına gönderilen dosyasında yer alan ifadelere göre, 'İzmir Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması' içerisinde müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet kod adlı L.U. isimli şahsın, Burak Oğuz'un üzerine kayıtlı bir GSM hattını kullanıldığı bilgisi yer adı
 17 Aralık 2019 18:28
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'Mahrem imam', Burak Oğuz'un üzerine kayıtlı GSM hattını kullanmış

FETÖ üyeliğinden tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un Adalet Bakanlığına gönderilen dosyasında yer alan ifadelere göre, 'İzmir Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması' içerisinde müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet kod adlı L.U. isimli şahsın, Burak Oğuz'un üzerine kayıtlı bir GSM hattını kullanıldığı bilgisi yer adı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakkında Adalet Bakanlığına gönderilen raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Adalet Bakanlığına gönderilen raporda, Oğuz'un FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca kurulduğu yönünde beyan bulunan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği isimli dernekte üyeliklerinin bulunduğu ifade edilirken, Bank Asya'da hesabının bulunduğu belirtilen Burak Oğuz'un kullandığı telefon numarasında ByLock kaydı çıkmadığı bildirildi.

M.Ç. isimli tanığın ifadesine de yer verilen dosyada, söz konusu tanığın, "2004-2006 yılları arasında kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı bölgesindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü grubunun içerisinde Burak Oğuz'un da bulunduğu, Oğuz'un Buca'da 'sohbet imamlığı' yaptığı, kendisinin de içerisinde bulunduğu grup ile Yamanlar Kolejine giderek sohbetler yaptıkları ve sohbete düzenli olarak katılan örgüt mensuplarını teşvik etmek amacı ile örgüt lideri Fetullah Gülen'in odasının kendilerine gösterildiği" ifadeleri yer aldı.

Oğuz'un ABD'de bulunan bazı şirketlerin muhasebe işlerini de takip ettiği yönündeki tanık ifadelerinin de yer aldığı dosyada, mahrem imamlar ile irtibatı ve yaptığı görüşmelere de yer verildi. Bilgi Teknolojileri Kurumundan temin edildiği ifade edilen HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı olan ve yapılan incelemeler neticesinde kendisi tarafından kullanıldığı değerlendirilen GSM hattı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması' içerisinde genel müdür pozisyonunda faaliyet gösteren Faruk kod adlı F.D. ile 15 Kasım 2008 ve 17 Eylül 2011 tarihleri arasında 5 kez, örgütün 'Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren Metin ve Fevzi kod adlı H.Ç. ile 10 Aralık 2012 ve 24 Mart 2014 tarihleri arasında 10 kez, örgütün 'Mülki İdari Amirleri Yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren M.A. ile 23 Temmuz 2011 tarihinde 1 kez, örgütün 'Emniyet Mahrem İmam Yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren Orhan kod adlı O.M. isimli şahıs ile 22 Mayıs 2007 06 Ocak 2015 tarihleri arasında 5 kez irtibatının bulunduğu ifade edildi.

Mahrem imamın telefonu Burak Oğuz'un üstüne kayıtlı

İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı bir GSM hattının 'İzmir Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması' içerisinde müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet kod adlı L.U. isimli şahıs tarafından kullanıldığı bilgisine yer verilen dosyada, bahse konu hat ile şüpheli İbrahim Burak Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen telefon numarasının 29 Eylül 2017 tarihi ile 09 Kasım 2018 tarihi arasında karşılıklı olarak 43 kez arama yapıldığına dair HTS kaydının tespit edildiği ifade edildi.

Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir telefon numarası ile haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında adli işlem yapılan toplam 182 şahıs ile 1 Ağustos 2006 ve 10 Kasım 2019 tarihleri arasında irtibat kaydı bulunduğu da dosyada ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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