Başkan, Valiliğe başvurdu, '9 ayımı denetleyin' dedi
Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kırıkkale Valiliğine başvurarak, 31 Mart ila 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki 9 aylık sürecinin denetlenmesini talep etti.
|17 Aralık 2019 20:01
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14 bin 600 seçmenin bulunduğu ve %49,9 oyla seçilen Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, dikkat çeken bir girişimde bulundu.
Türkyılmaz, Kırıkkale Valiliğine başvurarak, göreve geldikten sonraki 9 aylık görev sürecinin denetlenmesi için müfettiş görevlendirilmesini talep etti.
İşte Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın Valiliğe yazdığı resmi yazı
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