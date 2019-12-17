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Başkan, Valiliğe başvurdu, '9 ayımı denetleyin' dedi		 
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Başkan, Valiliğe başvurdu, '9 ayımı denetleyin' dedi

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kırıkkale Valiliğine başvurarak, 31 Mart ila 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki 9 aylık sürecinin denetlenmesini talep etti.
 17 Aralık 2019 20:01
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Başkan, Valiliğe başvurdu, '9 ayımı denetleyin' dedi

14 bin 600 seçmenin bulunduğu ve %49,9 oyla seçilen Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, dikkat çeken bir girişimde bulundu.

Türkyılmaz, Kırıkkale Valiliğine başvurarak, göreve geldikten sonraki 9 aylık görev sürecinin denetlenmesi için müfettiş görevlendirilmesini talep etti.

İşte Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın Valiliğe yazdığı resmi yazı

Memurlar.Net - Özel

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