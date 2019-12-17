Annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı
|17 Aralık 2019 19:03
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde annesi tarafından bir arkadaşının evine bırakılarak terk edilen 3 aylık bebek koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde üç gün önce bir arkadaşının evine 3 aylık kız bebeğiyle gelen Suna B. (29), bugün bebeğine bakamayacağını söyleyerek evi terk etti.
Bunun üzerine aile, konuyu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, 3 aylık bebeği sağlık kontrolü için hastaneye kaldırdı.
Koruma altına alınan çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Bu arada Çivril ilçesinde bulunduğu belirlenen anne Suna B. gözaltına alındı. İfadesi alınan anne, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Suna B'nin, kalbinin delik olduğunu söylediği bebeğine, sağlık ve maddi nedenlerden dolayı bakamayacağını ifade ettiği öğrenildi.
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