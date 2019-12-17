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Maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı

Aylardır maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı
 17 Aralık 2019 19:35
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Maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı

Doğa Koleji'ndeki kriz giderek büyürken dev eğitim kurumunun Gaziantep kampüsünde de öğretmenler ders bıraktı. Öğretmenlerin ders bırakma eylemine veliler de destek verirken, aylardır maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü, öğrenciler öğretmenlerini teselli etti.

Doğa Okullarında yaşanan eyleme Gaziantep'teki veliler de katıldı. Veliler, yaklaşık 4 aydır maaş alamayan öğretmenlerin ders yapmama kararı almasının ardından öğretmenlere destek vermek için basın açıklaması yaptı.

Veliler yaptıkları açıklamada yetkililere çağrıda bulunarak sorunu çözüme kavuşturmalarını isterken, o anları izleyen öğretmenler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Birbirlerine sarılarak sakinleşmeye çalışan öğretmenlere veliler alkışla destek verirken, öğrenciler de öğretmenlerine sarıldı.

Basın açıklaması sırasında küçük bir öğrenci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenerek, "Sayın Bakanım, ben öğretmenlerimizi seviyorum. Lütfen bu konuyu çözün" dedi.

Doğa Koleji Gaziantep Kampüsü'ndeki veliler adına açıklama yapan Sibel Kaya isimli veli, "Toplandığımız bu yer herhangi bir inşaat firmasının önü değildir. Bizler de satın aldıkları dairenin teslimini alamamış mağdurları değiliz. Biz Doğa Okullarının velileriyiz. Bizler bu kurumun vizyon ve misyonuna güvenerek çocuklarını teslim etmiş aileleriz. Son dönemde bu kurumun basiretsiz, ferasetsiz, liyakatsiz yöneticiler elinde ne olduğu ve ne olacağı belli olmayan bir işletme haline dönmesi hepimizi derinden üzmüştür. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin geleceğine dair endişemiz artmıştır. Burada aylardır öğretmenlerimiz maddi ve manevi buhrana sürükleyen bu zihniyetin tutarsız açıklamaları sadece öğretmenlerin değil bizlerin de yeter noktasını çoktan aşmıştır. Yönetim bilmelidir ki burası bir eğitim kurumudur ve kaybedilecek olan da para değil insandır. Yönetim unutmamalıdır bunca sıkıntılara rağmen hiçbir sıkıntı yokmuş gibi tüm güler yüzüyle görevini yapmaya çalışan öğretmenlerimiz de birer insandır. Onların da aileleri, bakmakla yükümlü oldukları insanlar ve insanı ihtiyaçları vardır. Bizleri bu esef verici hatırlatmaya mecbur bırakan yönetim kadrosunun bir an evvel mağduriyetlere son vermesini istiyor ve haklı davaların öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından veliler, alkışlarla toplu halde okul bahçesine girip öğretmenlere destek verdi. O anlarda öğretmenler ise gözyaşlarını tutamayarak birbirlerine sarıldı.
İhlas Haber Ajansı
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