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Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi

Matematik Öğretmeni Adem Özdemir, matematikte yeni bir kural keşfetti. Özdemir, patentini de aldığı teorisine ise 'Adem Teorisi' ismini verdi.
 17 Aralık 2019 19:39
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Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi

Matematik Öğretmeni Adem Özdemir, matematikte yeni bir kural keşfetti. Özdemir, patentini de aldığı teorisine ise 'Adem Teorisi' ismini verdi.

Malatya'da özel bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Adem Özdemir, matematik derslerinin vazgeçilmez konularından olan 2 ile bölünebilme kuralının kitaplarda 8'e kadar bölünebildiğini belirterek yaptığı çalışma ile 2'nin kuvveti olan tüm sayılarla ilgili bölünebilme kurallarını keşfederek patentini aldığını söyledi.

Matematik kitaplarında artık bu teorinin de yer alması gerektiğini dile getiren Adem Özdemir, "2006 yılında 2'nin kuvvetleri ile bölünebilme kuralı formülünü keşfetmiştim. Şuanda bilinen 2, 4 ve 8 ile bölünebilme kuralları kitaplarda yer alıyor. Bende 2'nin diğer kuvvetlerini sağlayan bir kural keşfettim. 2006 yılından belli ben bunu kullanmaktayım ve öğrencilerimi de bunu anlatmaktayım. Patentini de aldık ve şuan matematik literatürüne girebilir durumda. Kitaplarımızda 8 ile bölünebilme kuralından sonra artık 16 ile 32 ile 64 ile 128 ile bütün 2'nin kuvveti olan tüm sayılarla ilgili bölünebilme kuralları verilebilir. Teorimizin adını Adem Teorimi olarak koyduk. Yabancı devletlerde aynı şekilde bu teoriyi kullanabilir" dedi.

"Bilim açısından çok önemli bir buluş"

Özdemir, bunun matematikte önemli bir buluş olduğunu ifade ederek, "Öğrenciler illaki bu kalabalık müfredat içerisinde ekstra bir şey çıkmasını elbette istemeyeceklerdir. Ama bilim açısından da çok önemli bir buluş olduğuna inanıyorum. İnşallah ileride bu kitaplarımıza da geçer diye düşünüyorum. Öğrencilerimizin hepsi bizi çok seviyor. Yeni yeni kurallar öğretiyoruz ve pratik kurallar öğretiyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin bize bakış açısı biraz daha farklı oluyor" diye konuştu.

Yeni buluşunun diğer matematik öğretmenleri tarafından da kabul gördüğünü ifade eden Özdemir, şimdi yeni keşfettiği teorinin müfredata girmesini bekliyor.
İhlas Haber Ajansı
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