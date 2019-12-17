8'i aktif görevde, 9 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli dört ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı.
|17 Aralık 2019 19:43
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Kahramanmaraş merkezli dört ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, örgütün Adalet Bakanlığı yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen mahrem imamlarla irtibatı tespit edilen adliye ve cezaevi çalışanlarına yönelik Kahramanmaraş merkezli dört ilde operasyon düzenledi.
Operasyonlar kapsamında Kahramanmaraş'ta beş, Osmaniye'de iki, Elazığ'da ve Diyarbakır'da birer kişi gözaltına alındı.
Sekizi aktif görevli, biri ihraç edilmiş dokuz kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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