Hayatını kaybeden İlçe Müftüsü toprağa verildi
Karaciğer tedavisi görürken hayatını kaybeden Germencik İlçe Müftüsü Recep Çalışkan, İzmir'de defnedildi.
|17 Aralık 2019 19:47
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Karaciğer tedavisi görürken hayatını kaybeden Germencik İlçe Müftüsü Recep Çalışkan, İzmir'de defnedildi.
Çalışkan'ın naaşı, İlçe Müftülüğü önüne getirilip burada helallik alındı, ardından Germencik Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İl Müftüsü Ercan Aksu ve vatandaşlar katıldı.
Çalışkan'ın cenazesi İzmir'in Buca ilçesinde toprağa verildi.
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