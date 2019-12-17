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Okulda pazar kuruldu, pazarcılar ise öğrenciler oldu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde okul bahçesinde kurulan alışveriş pazarı alışverişe gelen okul velilerini hayran bıraktı.
 17 Aralık 2019 19:59
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Okulda pazar kuruldu, pazarcılar ise öğrenciler oldu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde okul bahçesinde kurulan alışveriş pazarı alışverişe gelen okul velilerini hayran bıraktı.

Okul bahçesinde kurulan pazarda, pastırma dahil, Havran Mandalinası, nar gibi yöresel bir çok ürünün yanı sıra doğal el yapımı ürünler yer aldı. Pazar tezgahlarında satış yapan minikler eldivenlerini giydi, bonelerini takıp ve ürünleri tanıtarak satış yapmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulunda bu yıl, 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' farklı kutlandı. 'Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz' sloganıyla yerli ürün üretmenin ve tüketmenin öneminin anlatıldığı etkinlik çok renkli geçti. Etkinlikte okul, öğrenci ve veli işbirliğinin güzel bir örneği sergilendi. Okul idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri el ele vererek kendi ürettikleri ev yapımı yiyecek ve içecekler ile yörede yetişen tarım ürünlerini kurdukları pazarda tanıtım ve satışını yaptılar. Çevreye duyarlı, hijyenik ve sağlıklı doğal ürünlerin satışının yapıldığı minik bir pazarda öğrenciler adeta pazar esnafına taş çıkarttı.

Okul bahçesinde annelerinin yaptığı kek, börek, poğaça gibi ev yapımı ürünler ile lokum bisküviden yapılan bastırma dahil, Havran mandalinası, nar gibi yöresel bir çok ürün ve lezzetin yer aldığı pazar tezgahlarında minikler eldivenlerini giydi, bonelerini taktı ve ürünleri tanıtarak satış yaptı.

Gerçeğini aratmayan pazarda ev yapımı yöreye has lezzetler yok sattı. Okul Aile Birliği ve okul yönetimi el ele vererek öğrencisi ve öğretmeniyle birlikte gerçekleştirilen etkinlik güzel ve renkli bir etkinlik olduğu kadar öğrencilerin yaşantı yoluyla kalıcı öğrenmelerin gerçekleştiği, sağlıklı beslenme, hijyen, çevre duyarlılığı, tutumlu olma ve pazar alışverişi kültürünün kazandırıldığı bir öğrenme ortamı olarak eğitime hizmet etmesinin amaçladığı etkinlikle okulda uygulanan 'BENGİ Projesi ve Beslenme Dostu Okul Projeleri' kapsamında işbirliğine ve yaşantıya dayalı bir öğrenme ortamı oldu.

Pazarda görev alan öğrenci, öğretmen ve velilerin mutlulukları görülmeye değerdi. Pazar açılış töreninde okul müdürü İsmail Damar'ın konuşması ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ve öğretmen Muhammed Çalışır tarafından yapılan duanın ardından okul müdür İsmail Damar'ın açılış kurdelesini kesmesi ile pazar hizmete girdi.

Pazar yerindeki satıcıların hijyen kurallarına uygun olarak eldiven ve bone kullanmaları, çevre duyarlılığını ortaya koyan poşet yerine kese kağıdı kullanılması, pazardaki ürünlerin ev yapımı ve sağlıklı doğal ürünlerden oluşması, pazar yerinde öğrencilerin üzerlerine aldıkları sorumluluğu yerine getirmeleri, ürünlerin pazarlanması ve satışı sırasında ortaya konulan iletişim becerilerinin geliştirilmesi, güven, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerin hayat bulduğu bir eğitim ortamı oluşturularak yaşantıya dayalı öğrenmelerin gerçekleştiği eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirilirken ürünlerin sembolikte olsa uygun fiyatlardan satışıyla elde edilen gelirin okul ihtiyaçlarında karşılanmak üzere okul aile birliğine kalması dayanışma ve yardımlaşma yoluyla eğitimin desteklenmesine hizmet eden güzel bir etkinlik olarak eğitimdeki yerini almış oldu.

Etkinliğe okulda görevli idareci, öğretmen ve okul çalışanları ile veliler katıldı. Okul müdürü etkinliğe katılan destek veren öğretmen, öğrenci ve velilerle ürün desteği veren Havran Pazarcı Esnafı Odası Başkanı Murat Hançer'e teşekkür etti.

Okul Aile Birliği pazardan iyi gelir temin ederken elde edilen gelirle okulun ihtiyaçlarının karşılanacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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