Savcı ve eşini kurtaran polis 'ayın polisi' seçildi

Samsun'da trafik kazası sonucu yanan ataçta bulunan savcı ve eşini ölümden kurtaran polis memuru Samsun'da "ayın polisi" seçildi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz'ın idaresindeki otomobil yoldan çıkarak karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada savcı ile eşi Emel Yılmaz ağır yaralanırken 8 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Karşı araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdurrahman Pelit, yanan savcının aracındaki savcı ile eşine müdahale edip alevlerin arasından kurtardı.

Samsun Emniyet Müdürü Dr.Ömer Urhal, yanan araçta bulunan 2 kişiyi alevler arasından kurtarıp kendisi de olaya müdahale ederken elinden yanarak yaralanan polis memuru Abdurrahman Pelit'i mesai mevhumu gözetmeksizin görev bilinci ile hareket ederek, duyarlı, dikkatli ve özverili bir şekilde çalışarak mesai arkadaşlarına örnek olduğu için Samsun'da "2019 yılı Kasım Ayı'nın Polisi" seçti. Örnek polisin resmi Samsun Emniyet Müdürlüğü binasının lobisindeki ayın polisi panosuna asıldı.