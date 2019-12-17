Advertisement

Başkan, Valiliğe başvurdu, '9 ayımı denetleyin' dedi		 
Blender ve Tost Makinelerinde %40'a varan indirim		 
Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi		 
Canan Karatay'a Edirne'den tepki...Afiyet olsun		 
Yetkili sendikayla yapılmayan sözleşmeye 'dur' kararı		 
El frenini indiren köpek araçla birlikte havuza düştü Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (17-22) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan şifa kaynağı ıhlamurun kilo fiyatı, gram altın fiyatına yaklaştı. 200 lirayı bulan ıhlamurun fiyatının havalar soğudukça artması bekleniyor.
 17 Aralık 2019 20:11
Yazdır
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Soğuk havaların başladığı ve mevsimsel salgınların oluştuğu sonbahar ve kış aylarında daha çok tüketilmeye başlanan ıhlamur, güzel kokusu ve aroması ile birçok kişi tarafından bu dönemlerde tercih ediliyor. A vitamini ve kalsiyum açısından zengin olan ıhlamur, gripten öksürüğe, stresten kalp sağlığını desteklemesine kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Kış aylarında yüksek ağaçlardan toplaması zorlaşan ıhlamurun kilo fiyatı ise 200 lirayı buldu. Gram altın fiyatıyla yarışan ıhlamur, müşteriler tarafından 50'şer gramlık paketlerde alınmaya başlandı.

'SOĞUKLAR ARTINCA FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK'

Ihlamur fiyatlarının kış aylarında ciddi derecede arttığını belirten Adnan Kurtuluş (54), "Kıştan dolayı ıhlamur fiyatları, toplaması güç olan bir bitki olduğu için köylüler tarafından biraz fazla fiyat çekildiği zaman müşterilere de yansıyor. Şu ada yaprağı 150, çiçeği 200 lira. Fakat kış biraz bastırırsa bu fiyatlar biraz daha yükselebilir. Köylü, elindeki malı çıkarmadığı için fiyatlar yükselme yapıyor. Kış bastırırsa ıhlamur fiyatları da artış gösterecek" dedi.

IHLAMURA ALTERNATİF ARANIYOR

Ihlamurun yüksek fiyatı sebebiyle insanların farklı bitki çayları arayışlarına girdiğini söyleyen Kurtuluş, "Farklı arayışlar var. Zencefil, Osmanlı kış çayı ve bunlar gibi değişik alternatifler sunuyoruz. Daha ucuz, daha sağlıklı şeyler vermeye çalışıyoruz. Bitki olarak altın otu, deniz kadayıfı, ada çayı, gibi ürünler satıyoruz. Ihlamurun fiyatı altın fiyatlarını geçebilir. Kış ayları ve soğuklarla beraber fiyatlar yükselebiliyor" diye konuştu.

'IHLAMURUN BARDAĞA GELENE KADAR ÇOK AŞAMASI VAR'

Ihlamuru ağaçlardan toplamanın çok zor olduğunu dile getiren ıhlamur üreticisi Kemal Kaya, "Ihlamur toplamak gerçekten çok zor. Ağaçlar çok yüksek. Bunlara çıkmak herkesin harcı değil. Yükseklik korkusu olmaması gerekiyor. 30-40 metre yüksekliğe çıkıp, dalları aşağı indirip bu dalları makasla toplamak zorundayız. Çok aşaması var. Ihlamur evlere, kahvelere, soframıza kolay gelmiyor" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kış çaylarının yeni gözdesi 'Osmanlı Çayı'
20 Kasım 2019 20:08		 Boğaz ağrısına çare; Adaçayı
16 Kasım 2019 18:46
Kas ağrılarının çözümü: Zerdeçal
05 Kasım 2019 23:37		 Şehir hastanesinde geleneksel tedavi tıpla buluşturuluyor
02 Kasım 2019 19:14
Bitki çaylarından şifa yerine zarar görmeyin
20 Ekim 2019 21:36		 Ender Saraç: Yılda iki kez hacamat yaptırın
12 Ekim 2019 23:38
Egzama bitkisel tedaviyle tarihe karıştı
29 Ağustos 2019 19:44		 'Şifalı bitkiler sadece aktarlarda satılmalı'
24 Ağustos 2019 19:33
Bitki çaylarında korkutan laboratuvar sonuçları
22 Ağustos 2019 20:27		 'Aktarlar çok yanlış bilgilendirmeler yapıyor'
19 Ağustos 2019 19:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi20:15 - Bu okul, 22 farklı kalemde temizlik ürünü üretiyor20:11 - Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor20:07 - Doç. Dr. Bolgün: OECD ortalamasının altındayız20:03 - Savcı ve eşini kurtaran polis 'ayın polisi' seçildi20:01 - Başkan, Valiliğe başvurdu, '9 ayımı denetleyin' dedi19:59 - Okulda pazar kuruldu, pazarcılar ise öğrenciler oldu19:55 - AK Parti'li Kılıç: Diyanet personeli daha verimli çalıştırılmalı19:51 - Cinsel stismar sanığı öğretmen hakim karşısına çıktı19:47 - Hayatını kaybeden İlçe Müftüsü toprağa verildi
19:43 - 8'i aktif görevde, 9 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı19:39 - Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi19:35 - Maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı19:31 - Okul müdürü son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı19:27 - İYİ Parti Uşak İl Başkanlığına atama19:23 - Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor19:19 - Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti19:15 - Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, asgari ücret için kritik rakamı verdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam
Belediye Başkanı, 7 çalışanı boş odada görevlendirdi
Dönemin Emniyet Müdürü: Zekeriya Öz'ü dövecektim, kaçtı.
2019 yılının en büyük FETÖ operasyonu
Topyekün çürüme... Memur olsam daha da çalışmam!
Güvenlik soruşturmalarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!
LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası
Sözcü Gazetesi, televizyon kanalı satın aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
üçüzler 1
sude 2
ajda pekkan mobilya reklamı 3
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
amatem 1
akıllı telefon 2
okullu olmak 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı 19 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alacak
TCDD 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Foça Bakım Onarım İstihkam Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi ALım İlanı
Rize Çayeli Belediyesi 3 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm 12 İşçi Alacak
Edirne İpsala Şehir Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam