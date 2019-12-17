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Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi
Ankara'da, polisin düzenlediği operasyonda, satış yasağı getirilen 300 doğum kontrol hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
|17 Aralık 2019 20:19
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satış yasağı bulunan doğum kontrol haplarının, İzmir'den Ankara'ya getirileceği bilgisine ulaştı.
Otogarda önlem alan polis ekipleri, otobüsle gelen M.V. ve B.V.'yi üzerlerindeki yasaklı 300 doğum kontrol hapı ile gözaltına aldı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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